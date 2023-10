L’église de Waterville sera revitalisée en centre multifonctionnel

Québec octroie plus de deux millions de dollars au projet de reconversion de l'église de l’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie de Waterville en centre multifonctionnel.

Une aide qui permet à la municipalité de lancer les appels d'offres pour les plans et devis. Il s'agit d'un projet attendu depuis plusieurs années dans la communauté de Waterville qui connait une hausse de population.

On y voyait un intérêt pour la transformer en centre multi et regrouper nos organismes [communautaires] sous le même toit , explique la mairesse de Waterville, Nathalie Dupuis, à l'émission Par ici l'info.

Le lieu de culte est de moins en moins fréquenté, mais la municipalité tenait à ce que l'établissement demeure au cœur des missions communautaires.

On voyait l'intérêt de développer un projet qui allait répondre aux besoins grandissant de nos organismes.

Waterville travaille sur le projet depuis 2018. Le futur centre multifonctionnel offrira des locaux pour le centre communautaire, la bibliothèque et la FADOQ . Avec ce projet, on a cette vision d'amener le bâtiment aux normes d'aujourd'hui , souligne Nathalie Dupuis.

Publicité

Elle assure qu'un patrimoine religieux sera conservé dans la reconversion de l'église, notamment la rosace et les colonnades. Ça va donner vraiment beaucoup de prestige à ce lieu-là, une fois terminé. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir le conserver , se réjouit la mairesse.

L'église de Waterville a été construite il y plus de 100 ans, en 1920. Le projet total de transformation de l'église est plutôt de l'ordre de neuf millions de dollars, confirme Nathalie Dupuis. Si ce projet-là est aussi coûteux, c'est parce qu'on revoit l'ensemble du bâtiment , explique-t-elle.

Une source de financement, complémentaire au montant versé par le ministère de la Culture et des Communications, est en voie de confirmation, poursuit la mairesse. Waterville déposera pour sa part près d'un million de dollars dans le projet.