Les chefs wolastoqey ne veulent plus de Blaine Higgs

Les dirigeants des Premières Nations Wolastoqey du Nouveau-Brunswick critiquent le gouvernement du premier ministre Blaine Higgs pour la façon dont il s’est acquitté de son devoir de les consulter. Ils se disent prêts à travailler avec un nouveau gouvernement si des élections anticipées sont déclenchées cet automne.

Nous sommes prêts à travailler avec tout gouvernement qui est prêt pour une relation nation à nation cohérente, fiable et de bonne foi , ont déclaré les chefs dans une lettre ouverte publiée vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Blaine Higgs est accusé de ne pas assez consulter les Premières Nations du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La lettre est signée par le chef Ross Perley de Neqotkuk (Tobique), la chef Patricia Bernard de Matawaskiye (Madawaska), le chef Gabriel Atwin de Bilijk (Kingsclear), le chef Shelley Sabattis de Welamukotuk (Oromocto), le chef Tim Paul de Wotstak (Woodstock) et le chef Allan Polchies de Sitansisk. (St. Mary’s).

Une grande partie de la lettre critique la façon dont le ministère des Affaires autochtones de la province a été remanié afin de centraliser toutes les interactions avec les Premières Nations autour d’un groupe qui prend l’initiative d’avocats externes coûteux et de Blaine Higgs.

Nous ne sommes pas consultés

Les chefs mentionnent dans leur lettre que les relations avec les bureaucrates de nombreux ministères étaient positives et productives avant Blaine Higgs.

Nous ne sommes pas consultés, une exigence constitutionnelle et un droit légalement protégé. Au lieu de cela, on s’attend à ce que nous soyons reconnaissants de nous faire parler par des bureaucrates dont le seul mandat est de cocher une case, de comptabiliser l’interaction et de veiller à ce que ces chiffres soient déclarés dans la chaîne.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, dit être ouverte à rencontrer les chefs des Premières Nations de la province. Photo : Jacques Poitras/CBC

Dans une déclaration envoyée par courriel, la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, a indiqué que son ministère a entamé, il y a deux ans, un examen approfondi sur la façon dont la province gère ses interactions avec les Premières Nations.

Mme Dunn ajoute qu’elle et M. Higgs ont rencontré les Premières Nations à de nombreuses occasions et ont toujours été ouverts à d’autres réunions et discussions.

Les tensions entre les dirigeants wolastoqey et le gouvernement ont été particulièrement vives depuis qu’un avis d’action en justice a été déposé par les six communautés en 2020. Ils revendiquent le titre d’environ la moitié de la province.

Ouvrir en mode plein écran Les terres du Nouveau-Brunswick revendiquées par les Premières Nations Wolastoqey. Photo : Gracieuseté : Premières Nations wolastoqey

Réactions de l’opposition

Le chef du Parti vert, David Coon, a commenté que les Wolastoqey et les Mi'kmaq ont été énormément méprisés par le gouvernement de Blaine Higgs et que ce dernier n'a pas réussi à établir de relation avec eux.

Publicité

Répondant à la lettre des chefs, David Coon a précisé qu'il cherchera à établir une relation fondée sur le respect et la reconnaissance des traités de paix et d’amitié s'il était élu premier ministre.

Dans un courriel, la cheffe libérale Susan Holt a dit être d’accord que Blaine Higgs et son gouvernement n’ont pas établi de relations respectueuses ou significatives avec les peuples autochtones de la province.

Un gouvernement Holt renouvellerait la relation avec les communautés autochtones en commençant par le respect et une compréhension commune de nos obligations découlant des traités , indique-t-elle.