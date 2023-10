Une centaine de chats, une vingtaine de chiens, et autant de lapins et petits animaux, tels que des cochons d’Inde, souris et poissons, attendent un nouveau foyer et une seconde chance. Afin de permettre à ses petits protégés à poils et à plumes de trouver un foyer rapidement, la SPCA assumera les frais d’adoption ce lundi 9 octobre uniquement.

La SPCA espère ainsi aider les familles qui pourront ensuite investir l’argent économisé sur l'adoption dans les soins de leur nouveau compagnon.

Le nombre d'abandons d'animaux de compagnie atteint des records cette année. À Montréal seulement, 1200 animaux de compagnies sont abandonnés chaque mois.

Laurence Massé, directrice générale adjointe de la SPCA -Montréal, explique que l'inflation a frappé de plein fouet les familles adoptives. On a beaucoup d'abandons pour des raisons économiques à la SPCA de Montréal , déplore-t-elle, bien que la raison principale demeure les déménagements.

Les frais vétérinaires, non pas qu'ils sont trop dispendieux, mais en contexte d'inflation, c'est extrêmement difficile de prévoir un coussin de sécurité quand on est gardien d'animaux pour des imprévus médicaux , ajoute-t-elle, soulignant l'augmentation de quelque 25 % du prix des aliments pour animaux. Une banque alimentaire a même été mise en place à la SPCA de Montréal dans le but de freiner les abandons.

La procédure d’adoption demeurera la même en ce lundi de l'Action de grâce. Des conseillers à l’adoption discuteront avec les familles intéressées pour s’assurer qu’elles répondront aux besoins de l’animal désiré, ou leur proposeront un animal mieux adapté à leur mode de vie, le cas échéant.

Tous les animaux ont été examinés préalablement par un médecin vétérinaire. Les chiens et les chats sont stérilisés, micropucés et ont reçu un traitement contre les parasites, leur premier vaccin de base ainsi que celui contre la rage dans le cas des chiens. Les lapins ont aussi été stérilisés.

Comment donner une seconde chance?

Vous pouvez vous présenter sur place, de 10 h à 18 h, au 5215, rue Jean-Talon Ouest à Montréal, tout près de la station de métro Namur.

Il est important d’apporter une pièce d’identité ainsi qu’une cage de transport, ou en prévoir l’achat (sauf pour les chiens) à la boutique du refuge.

De plus, pour l’adoption d’un chien, une deuxième visite pourrait être nécessaire et un dépôt pourrait être demandé, qui sera remboursé à l’issue d’un cours d’éducation canine.