45e festival hongrois de l’Ouest canadien « réussi »

La communauté hongroise s’est rassemblée à Saskatoon en fin de semaine lors du 45e festival hongrois de l’Ouest canadien. Selon l’organisation, près de 170 personnes ont participé aux différentes activités offertes.

Les participants avaient droit à des spectacles, à un marché et à plusieurs ateliers tels que la danse folklorique, le chant et la musique.

Les petits comme les grands, les amateurs comme les plus expérimentés, pouvaient pratiquer leur meilleur pas de danse. Cette inclusion est l’un des points forts de cet événement, croit la professeure de danse et de chant pour enfants au festival, Jessica Paulusz.

Si tu vas directement à Budapest [en Hongrie], c’est difficile parce que les gens sont très professionnels, donc les gens qui sont débutants peuvent ne pas se sentir la bienvenue , remarque-t-elle.

Jessica Paulusz avait reçu un appel de dernière minute pour remplacer un professeur de danse hongrois au festival. Une offre qu'elle a acceptée avec joie.

Elle croit par ailleurs que la communauté doit inclure les enfants, et pas seulement dans la danse. Il faut qu'ils goûtent à la nourriture. Il faut qu’ils visitent les pays et les villes.

C'est vraiment les jeunes qui vont continuer cette tradition dans le futur, ce n’est pas nous.

Et pour y arriver, Jessica Paulusz estime qu’on commence à aimer le folklore hongrois à cause de la musique .

Mission réussie

La membre du comité organisateur Susanna Biro est satisfaite de ce que le festival a pu offrir à la communauté hongroise du Canada.

Il ne s'agit pas seulement de venir ici pour se produire, mais tout le monde apprend quelque chose à ramener chez soi.

Le festival se déroulait pour la troisième fois à Saskatoon.

Il reste néanmoins que les dernières années ont été plus difficiles pour attirer la communauté au festival. Avant la pandémie, ce sont plus de 250 personnes qui se déplaçaient pour le festival d’une province de l’ouest à une autre, confie Susanna Biro.

Elle assure toutefois qu’il s’agit d’un succès et que le festival reprend son envol.

Un événement familial

Plusieurs parents sont venus accompagnés de leurs enfants pour vivre ce moment de culture. Pour Ryleith Carr qui avait dans les bras son garçon de 16 mois, il était important de venir avec ce dernier. Je veux lui enseigner et qu'il s'imprègne de la culture comme quand j'étais jeune.

Ryleith Carr a des grands-parents hongrois et a appris la danse folklorique hongroise grâce à sa tante.

C'est la première fois qu'il expérimente cette culture et il danse déjà au son de la musique.

La participante aux origines hongroises raconte que cette communauté est comme une deuxième famille. Je n'ai pas dansé depuis probablement 10 ans et tout le monde me connaissait. J'ai vu des gens de Vancouver, de Victoria, de Winnipeg et c'est une belle famille. Je sais que si je voyage au Canada, je ne serais jamais seule.

Le 46e festival restera en Saskatchewan l’année prochaine, mais se déroulera à Regina.