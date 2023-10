Bromont cherche de nouvelles sources d’eau potable

La Ville de Bromont mène des travaux exploratoires pour trouver de nouvelles sources d'eau.

Actuellement, toute l'eau distribuée dans la municipalité est puisée dans la rivière Yamaska.

Le directeur général de Bromont, Francis Dorion, souligne que le fait d'avoir une seule source d'eau potable pourrait rendre la municipalité plus vulnérable.

La ville réfléchit à être plus résiliente pour desservir sa population en eau potable. C'est difficile de prévoir comment vont se dérouler les prochaines années en matière de quantité d'eau dans la rivière Yamaska.

Dans le contexte des changements climatiques et dans le contexte où on n'est pas à l'abri d'un déversement et d'une contamination, la ville a décidé d'évaluer sur l'ensemble de son territoire pour trouver un endroit potentiel où on pourrait éventuellement à avoir une source d'eau d'urgence , explique-t-il.

Des résidents inquiets

Des forages ont été faits récemment dans le secteur du Mont Berthier, suscitant l'inquiétude de résidents qui ont des puits à proximité. Le directeur général de la Ville assure que les risques que ces analyses entraînent des problèmes aux résidents sont très faibles.

Si jamais en raison de ces tests-là il y aurait des enjeux ou des problèmes causés à un puits avoisinant, c'est sûr que la Ville va prendre sa responsabilité.

Francis Dorion précise qu'aucun projet concret n'est encore sur la table. En plus du secteur de Mont Berthier, d'autres endroits du territoire de la ville feront l'objet d'analyses.

Le gouvernement du Québec exige des municipalités que des analyses soient effectuées au sujet de leur vulnérabilité en ce qui concerne l'approvisionnement en eau.