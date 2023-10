Hausse du prix des terres agricoles : coup dur pour la relève dans Chaudière-Appalaches

Sylvain Laflamme et sa conjointe louent une ferme laitière et les terres qui l’entourent à Saint-Charles-de-Bellechasse. Ils chérissent le rêve de la racheter au propriétaire d’ici quelques années, mais la hausse de la valeur des terres dans la région met ce rêve en péril.

C’est en 2020 qu’ils se sont entendus avec le propriétaire de la ferme pour en prendre la relève.

Je suis fils de producteur à Saint-Anselme. On était trop de relève. On a décidé de se trouver une autre entreprise pour s'établir , se souvient Sylvain Laflamme.

Lui et sa conjointe se sont donc entendus avec le propriétaire de la ferme pour une période de dix ans. On a acheté le quota laitier [et] le troupeau au complet, puis on est en location au niveau des équipements et des bâtiments , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Laflamme s'estime chanceux d'avoir trouvé un agriculteur qui a accepté de lui louer sa ferme. Photo : Radio-Canada

Dès le départ, leur objectif est d’un jour de devenir propriétaires du bâtiment et des terres. Cependant, ils ne sont plus certains d’en avoir les moyens.

Quand on a acheté le quota et les animaux, le prix des terres se situait autour de 6500 $ l’acre. Aujourd’hui, depuis la pandémie, on se situe plus dans la région autour de 15 000 $ , déplore-t-il. La ferme qu’il loue a une superficie cultivable de 400 acres.

Pour faire cette estimation, il se base sur les prix auxquels se sont vendues plusieurs exploitations agricoles équivalentes dans le secteur.

Je veux vivre d'agriculture, je ne veux pas en survivre. Je veux avoir la possibilité de le transférer à mes enfants éventuellement , s’indigne-t-il.

Une hausse de 13,5 % de la valeur des terres en 2022

En 2022 seulement, la valeur des terres agricoles de Chaudière-Appalaches a bondi de 13,5 %, selon Financement agricole Canada. Dans 90 % des transactions, le prix de l’acre variait entre 2000 $ et 12 000 $, selon les secteurs.

Or, depuis, les prix ont continué d’augmenter. La valeur des terres agricoles a grimpé de 10,6 % au Québec entre janvier et juin seulement.

Hausse de la valeur des terres agricoles Année Chaudière-Appalaches Ensemble du Québec 2022 13,5 % 11,0 % 2021 15,0 % 10,0 % 2020 2,4 % 7,3 % 2019 4,4 % 6,4 % 2018 13,3 % 8,3 % 2017 9,4 % 8,2 % Source : Financement agricole Canada

D'après James Allen, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Chaudière-Appalaches, si l’étalement urbain peut expliquer une partie de la hausse, il faut aussi tenir compte des impacts de la spéculation.

Il y a deux ans, les taux d'intérêt étaient très bas, il y a du monde, des non-producteurs agricoles, qui achetaient des terres pour [en faire] une valeur refuge , déplore-t-il.

Des producteurs de la relève qui n’ont pas assez de ressources financières pour démarrer leur entreprise, il en connaît plusieurs.

La terre, c'est un de mes outils de travail, c'est [pour] l’alimentation humaine ou pour nourrir nos troupeaux. C’est pas fait pour investir ou pour réussir à faire de l'argent , s’indigne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran James Allen affirme entendre des témoignages comme celui de Sylvain Laflamme presqu'à « toutes les semaines ». Photo : Radio-Canada

Pour tenter de ralentir la flambée du prix des terres, l’ UPA réclame la création d’un registre des transactions foncières agricoles, tenu par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

En connaissant l’identité des propriétaires et l’utilisation qu’ils font de leur terrain, l’organisme espère avoir une meilleure compréhension de la passation du territoire agricole.

Une consultation pour tenter de trouver des solutions

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, affirme que la relève agricole est une grande préoccupation pour lui et son gouvernement.

Cet été, il a lancé une consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles, dont l’un des volets concerne la propriété des terres agricoles. Une façon de tâter le pouls en vue d’une éventuelle réforme du régime de protection du territoire agricole.

Je suis bien confiant qu'au terme de cette consultation-là, on va avoir des pistes sur lesquelles agir pour influencer de façon positive l'accès aux terres agricoles pour nos jeunes , déclare-t-il.

Il ne donne cependant aucune indication quant aux types de mesures qui pourraient en découler.