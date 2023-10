La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile reçoit un don de 100 000 $

À Edmundston, Medavie investit 100 000 $ pour la création d'un parc dans le quartier de Saint-Basile. Cette contribution s'inscrit dans la campagne de financement du 150 e anniversaire des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph au Madawaska.

Madeleine Dubé, présidente de la campagne de financement pour la Fondation des œuvres de l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile, est heureuse que Medavie consacre un tel montant à ce projet.

Ça fait toute la différence parce que le parc peut littéralement voir le jour en raison de Medavie. C'est vraiment avec ce don majeur là qui fait qu'on est en mesure maintenant de passer à la prochaine étape avec les plans et devis puis de l'élaboration et la construction du parc , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Pauline Banville Pérusse, coordonnatrice et responsable du volet religieux pour le comité du 150e, Noëlline Lebel, vice-présidente externe du comité, et Madeleine Dubé, présidente de la campagne de financement. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Le parc permettra aux résidents de l'Hôtel-Dieu, une résidence pour personnes âgées, de faire de l'activité physique.

Il sera aussi accessible à l'ensemble de la communauté.

On connaît bien le lien des religieuses hospitalières avec la santé parce que ce sont elles qui ont commencé le système de santé et d'éducation dans le Madawaska.

Son ouverture est prévue pour le printemps prochain, selon Madeleine Dubé.

Donc on va établir un parc qui va être vraiment agréable pour tous où est-ce qu'il fait bon vivre. Mais aussi faire de l'activité pour s'assurer que nos résidents demeurent en forme le plus longtemps possible , explique Madeleine Dubé.

Une campagne de financement a été organisée cette année afin d'améliorer les infrastructures de l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile. Grâce à celle-ci, 660 000$ ont été amassés, une somme qui servira notamment à refaire des escaliers et réparer des fuites de mazout.