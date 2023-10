Un fugitif pourrait se trouver dans le nord de la Saskatchewan, selon la GRC

Un fugitif du Camp correctionnel de Besnard Lake pourrait se trouver dans le nord de la Saskatchewan, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Anthony Michael Alcrow pourrait se trouver à La Ronge, Prince Albert ou Beauval, selon les autorités.

Le fugitif s'est évadé samedi du camp situé à 380 km au nord de Saskatoon, selon un communiqué de la GRC de Pinehouse publié dimanche.

La police ne peut confirmer l'emplacement exact de Anthony Michael Alcrow, qui mesure environ 1,87 m (6 pieds 2 pouces) et pèse 89 kilos (198 livres) et qui a les cheveux noirs et les yeux bruns.

La GRC n'a pas fourni davantage de détail ni indiqué que le fugitif est considéré comme dangereux.