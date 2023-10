La grave pénurie de médecins que connaît le Canada pourrait s’aggraver dans les prochaines années puisque le nombre de postes de résidence médicale proposés au pays n’est pas proportionnel à la croissance de la population.

Les médecins sont tenus d'effectuer ce stage postdoctoral pour obtenir le droit d’exercer en Amérique du Nord.

Or, les médecins canadiens qui souhaitent revenir au pays pour exercer leur spécialité se font rabrouer en raison du nombre limité de postes de résidence à pourvoir. Chaque année, quelque 1000 médecins canadiens qui ont fait leurs études à l'étranger ne réussissent pas à obtenir une place en résidence au Canada, selon les données analysées par CBC News.

Le hic? Certaines facultés de médecine trouvent encore de la place pour les ressortissants étrangers originaires d’Oman, du Koweït et de l’Arabie saoudite. La raison en est simple : le gouvernement fédéral a exempté ces facultés des lois sur l'immigration qui exigent que les Canadiens aient la priorité pour un emploi.

Les données fédérales suggèrent pourtant que le Canada souffrira d'un déficit de quelque 44 000 médecins, dont plus de 30 000 médecins de famille et omnipraticiens, d’ici 2028.

Stagiaires étrangers en hausse

Des centaines de stagiaires étrangers sont régulièrement admis en résidence au Canada. Les Saoudiens constituent d’ailleurs le groupe national le plus représenté parmi les résidents étrangers.

En 2019, 87 stagiaires étrangers ont entrepris la première année d'un poste de résidence, selon les données du Registre canadien des études post-MD, l'organisme qui suit les données des diplômés étrangers en médecine.

En 2022, 148 personnes ont entamé leur résidence au Canada, soit une augmentation de 70 % en seulement trois ans.

L’année dernière, un total global de 727 stagiaires étrangers ont été en résidence au Canada, selon le même registre.

A contrario, le nombre de médecins canadiens formés à l’étranger admis en résidence au Canada reste stable. En 2019, 326 Canadiens diplômés en médecine à l'étranger ont obtenu un poste de résidence au pays, selon le Service canadien de jumelage des résidents.

En 2022, 331 Canadiens diplômés en médecine à l'étranger ont été jumelés à un de ces emplois, soit une augmentation de 1,5 %.

En règle générale, les stagiaires étrangers sont contractuellement tenus de rentrer chez eux une fois leur résidence terminée. Par exemple, le gouvernement saoudien et la compagnie pétrolière publique Saudi Aramco – deux des entités qui financent certains visas de stagiaires – exigent que ces derniers quittent le Canada une fois leur résidence terminée.

Selon les données du Service canadien de jumelage des résidents, au cours de la présente année universitaire, 1810 diplômés étrangers en médecine canadiens ont postulé pour une résidence. Parmi eux figurent des médecins qui ont fait des études en Australie, en Irlande et au Royaume-Uni.

Néanmoins, puisque les facultés de médecine canadiennes privilégient leurs propres diplômés et appliquent strictement un quota aux Canadiens diplômés en médecine à l'étranger, seuls 370 d’entre eux ont obtenu une résidence pour compléter leur formation postuniversitaire.

De nombreux médecins canadiens qualifiés sont ainsi obligés d’aller pratiquer aux États-Unis, où les postes de résidence sont plus facilement disponibles.

Le Bulletin 230

En 2010, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ( IRCC ) a instauré le Bulletin 230, une politique qui exempte les facultés de médecine canadiennes de mener des évaluations d'impacts sur le marché du travail.

En supprimant cette exigence, le gouvernement fédéral a libéré les facultés de médecine de l’obligation de prouver qu’aucun Canadien n’est disponible pour occuper un poste de résidence.

En vertu de la loi fédérale, les emplois et les possibilités de formation sont censés être accordés aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. Un employeur n'est autorisé à faire venir un ressortissant étranger que s'il ne trouve pas de Canadien pour faire le travail.

La Société canadienne pour les études de médecine à l'étranger ( SOCASMA ), un groupe de défense des droits des Canadiens diplômés en médecine à l'étranger, souhaite démanteler ce régime.

Ouvrir en mode plein écran Rosemary Pawliuk est présidente de la Société canadienne pour les études de médecine à l'étranger (SOCASMA). Elle estime qu'il est injuste que les places limitées en résidence au Canada soient attribuées à des ressortissants étrangers qui ne pratiqueront pas au Canada à long terme. Photo : CBC News / Martin Diotte

Rosemary Pawliuk, présidente du groupe, déplore que des milliers de Canadiens soient désireux et qualifiés de faire le travail pour lequel ils ont été formés mais qu’ils soient mis à l'écart au profit de gens issus de pays riches en pétrole comme l’Arabie saoudite. Non seulement les intérêts saoudiens paient davantage, mais ils couvrent également les salaires d’une partie du personnel enseignant , explique-t-elle.

Des milliers de Canadiens meurent chaque année à cause d'un accès retardé aux soins de santé , rappelle-t-elle. Rien qu’en Nouvelle-Écosse, 142 000 personnes, soit environ 14 % de la population, sont sur une liste d’attente pour obtenir un médecin de famille.

Des « vaches à lait »

Ivy Lynn Bourgeault, qui est experte en ressources humaines en soins de santé et professeure à l'Université d'Ottawa, a étudié la question des visas pour les stagiaires. Elle a découvert que les contribuables canadiens paient une bonne partie de la facture des résidents étrangers. Environ 70 % du financement provient de l'étranger, tandis que le reste découle de fonds publics, selon ses données. Le système devrait être conçu pour donner la priorité aux besoins de santé de notre propre population , critique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Ivy Lynn Bourgeault, professeure à l'Université d'Ottawa, note que le Canada devrait procéder à une mise à jour intégrale de son processus d'embauche de personnel en soins de santé. Photo : CBC News / Marc Robichaud

Ces ressortissants étrangers paient beaucoup plus pour les résidences en médecine que les sommes offertes par les gouvernements provinciaux aux résidents canadiens. Les stagiaires étrangers sont ni plus ni moins une « vache à lait » pour les facultés de médecine qui administrent le programme de résidences, note Pawliuk.

Nous devons abroger le Bulletin 230 afin que les étrangers ne puissent venir ici que s'il n'y a pas de Canadiens ou de résidents permanents pour occuper ces postes. D'ici là, des milliers de médecins canadiens ne pourront pas exercer , déplore Pawliuk.

De son côté, le ministère fédéral a laissé entendre que le démantèlement du régime n’est pas dans les plans. IRCC surveille régulièrement ses programmes et partagera publiquement toute information si des changements aux politiques actuelles sont apportés , a déclaré un porte-parole d’ IRCC à CBC News.

Les résidents en médecine étrangers acquièrent une expérience pratique spécialisée dans les cliniques et dans les hôpitaux canadiens et profitent au Canada en contribuant, par leur temps et leur expertise, aux systèmes de santé du Canada et au traitement des Canadiens , a-t-il ajouté.

De son côté, l’Association des établissements médicaux du Canada n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBC.

D'après un reportage de John Paul Tasker, de CBC News