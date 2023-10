La construction de nouveaux logements au ralenti malgré la crise du logement pancanadienne

La mise en chantier de nouveaux projets immobiliers ralentit malgré la crise du logement pancanadienne, révèle un rapport récemment publiée. Or, le nombre de mises en chantier est affecté par les hauts taux d’intérêt, selon des experts.

En fait, révèle le rapport, les promoteurs immobiliers construisent plus lentement qu’au plus grave de la pandémie.

De plus, cette situation signifie que toute une génération de Canadiens ne pourra pas se permettre d'acheter une maison pour la plupart de leur vie adulte, estiment des spécialistes.

David Macdonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) et auteur du rapport, attribue principalement ce ralentissement à l'inflation et à la réponse de la Banque du Canada à celle-ci.

Publicité

Moins qu’en avril 2020

Selon lui, le déclin des mises en chantier a débuté l'année dernière, lorsque la Banque du Canada a commencé à augmenter les taux d'intérêt pour refroidir l'économie et lutter contre l'inflation.

Comparé à avril 2020, lorsque les confinements ont partiellement paralysé l'industrie de la construction, l'investissement dans le développement de maisons unifamiliales a chuté de 21 %, indique le rapport.

La construction d'appartements neufs a diminué de 2 % depuis cette époque, et le développement de maisons en rangée a baissé de 8 %.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre de mises en chantier est plus faible qu'au plus fort de la pandémie. (Archives) Photo : Radio-Canada / Dayne Patterson

Les hausses de taux de la Banque du Canada ont eu un impact saisissant , écrit M. Macdonald dans son rapport, ajoutant que ces hausses étaient prévisibles. Si vous devez contracter un prêt pour participer à une activité économique, les taux d'intérêt plus élevés ont de l'importance , souligne-t-il.

Depuis mars 2022, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur à dix reprises, passant de 0,25 % à 5 %. Cette période a été marquée par un ralentissement substantiel du développement immobilier, selon M. Macdonald, qui souligne que la Banque est prête à relever davantage ses taux si nécessaire.

Une génération perdue?

Ce ralentissement survient à un moment où le Canada a désespérément besoin de logements supplémentaires. Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), estime que le Canada pourrait avoir besoin de plus de 3,5 millions de nouveaux logements d'ici la fin de la décennie. Cependant, il affirme que le Canada est loin d'atteindre cet objectif, ce qui signifie que la plupart des Canadiens, en particulier ceux des grandes villes, continueront à avoir du mal à se permettre d’acheter leur logement.

On pourrait voir une génération exclue de la propriété immobilière à Toronto, Vancouver, Montréal , prévient M. Iorwerth.

Des développeurs frileux

De nombreuses personnes de l'industrie sont [...] plus prudentes en raison des hauts taux d’intérêt, déclare Sherry Larjani, présidente de Spotlight Development à Toronto. Non seulement est-il coûteux d’emprunter dans le but de construire, dit-elle, il est aussi plus difficile de trouver des acheteurs en raison des hauts taux hypothécaires.

Ouvrir en mode plein écran Sherry Larjani affirme que les développeurs ont peur de ne pas faire de profits. Photo : Radio-Canada / Ethan Lang/CBC

La bureaucratie est aussi à blâmer, dit-elle. Le gouvernement n'a pas trouvé comment simplifier le processus d'approbation des développements.

Publicité

Une étude de septembre dernier a révélé que les délais d'approbation pour les municipalités du Grand Toronto varient de 10 à 34 mois, avec une moyenne entre 20 et 24 mois. Les pénuries de main-d'œuvre retardent également les choses, selon Mme Larjani, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour les développeurs.

Des logements publics?

Le gouvernement fédéral a récemment levé la TPS sur la construction de logements locatifs au Canada. De plus, le Fonds pour accélérer la construction de logements fournit des fonds aux municipalités dans le but d'accélérer les approbations de planification et de développement dans les municipalités canadiennes.

Cependant, M. Macdonald estime que les gouvernements doivent commencer à construire des logements sociaux eux-mêmes.

Shaun Hildebrand, président d'Urbanation, une firme de consultation et de recherche spécialisée dans le marché des condominiums et de la location en Ontario, n'est pas d'accord avec cette approche. Je pense qu'il est irréaliste de compter entièrement sur le gouvernement pour construire des logements sociaux , déclare-t-il. Il estime que le gouvernement ne dispose pas des outils des développeurs privés pour construire rapidement.

M. Hildebrand soutient que les gouvernements devraient s'associer avec des développeurs privés pour offrir un logement abordable. Cependant, selon lui, la solution à long terme consiste à encourager et accélérer les développements privés de logements, ce qui nécessitera des changements significatifs.

Étant donné la trajectoire actuelle de la demande et de l'offre, je dirais qu'il est irréaliste de s'attendre à ce que nous constations une réelle amélioration de l'accessibilité au cours des 10 prochaines années.

Avec les informations de Ethan Lang de CBC News