Près de 1400 personnes ont participé à la trentième course annuelle contre la maladie d'Alzheimer qui a eu lieu dimanche matin au parc Prince's Island, à Calgary, indique Alzheimer Calgary.

Selon la présidente, Barb Ferguson, la levée de fonds associée à cette course a dépassé les attentes, puisque plus de 310 000 dollars ont été amassés alors que l’objectif était de 300 000 dollars.

C'est réconfortant de voir autant de gens sortir et se rallier à cette cause, car la COVID-19 a été très dure pour les familles touchées par la démence et l'isolement social , observe-t-elle.

Les statistiques de la Société Alzheimer du Canada indiquent que plus de 46 000 Albertains souffrent de la maladie. Il y a parmi eux près de 20 000 Calgariens, précise Mme Ferguson.

Le nombre de personnes atteintes de démence va doubler d'ici 2030, c'est un problème qui continue de croître , s'inquiète-t-elle, ajoutant que de plus en plus de personnes malades vivent avec leur famille.

La somme amassée servira entre autres à financer des programmes de soutien et d'éducation destinés aux aidants.

De nombreux participants portaient un t-shirt avec l’impression de la photo du parent qui souffre ou qui est décédé des suites de la maladie. Plusieurs coureurs sont venus avec leurs enfants afin de les sensibiliser à la cause.

Jeffrey Casey, le gagnant du 10 kilomètres, a couru pour sa belle-mère japonaise qui, aujourd'hui, ne reconnaît plus personne, incluant sa fille. Participer à cette course était une façon de se rapprocher d'elle, même si elle vit au Japon.

À cause de la distance, c'est difficile de la voir progressivement décliner et perdre son indépendance , confia-t-il.