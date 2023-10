Un programme de golf pour initier les jeunes

Depuis deux ans maintenant, le programme Premier départ de Golf Canada, permet à des jeunes du pays, mais de la région aussi, de s’initier au golf gratuitement.

Implanté au Québec depuis deux ans, le programme s'est associé avec plusieurs écoles, centres communautaires et terrains de golf à travers la province, chaque fois, pour encourager les jeunes à développer un intérêt pour ce sport.

À Trois-Rivières, ce sont 70 jeunes qui ont pu participer cet été à des cliniques de golf et à un camp de jour axés sur ce sport au golf Les Rivières.

Le but du programme est d’inciter les jeunes à jouer au golf et de rendre ce sport plus accessible à une jeune clientèle, parce qu’il ne l’a pas toujours été.

Notre objectif est vraiment de démocratiser le sport, qui a traditionnellement été réservé à l’élite.

En collaborant avec des écoles et des centres communautaires, le programme tente donc de toucher une clientèle issue de divers milieux.

Ouvrir en mode plein écran Le programme Premier départ offre des ateliers de golf gratuitement aux jeunes. Photo : Radio-Canada

Apprendre par le jeu

La technique privilégiée pour enseigner le golf durant ces ateliers est le jeu. Selon la propriétaire et entraîneure du golf Les Rivières, il s’agit de la meilleure manière d’apprendre pour les jeunes. En le faisant sous forme de jeux, les jeunes ne se tannent pas , dit-elle.

À travers des jeux tels que le tic-tac-toe, ou la bataille navale, les jeunes apprennent à bien tenir leur bâton, à bien se positionner et plus encore.

J’ai réussi à frapper un peu plus loin [cet été]

C’est super important pour nous que les jeunes aient du plaisir en pratiquant , affirme Audrey-Ann Comeau.

Au-delà du golf, le programme vise aussi à enseigner les valeurs qui y sont associées.

C’est un programme de développement des jeunes qui vise à enseigner non seulement des compétences de golf, mais aussi des compétences de vie.

Pour Audrey-Ann Comeau, cela signifie d’enseigner l’esprit d’équipe et de se réjouir des victoires des autres, ainsi que l’honnêteté puisque les jeunes sont responsables d’écrire eux-mêmes leur pointage.

En participant à ce programme, la propriétaire espère aussi créer une relève au fil des ans qui développera un véritable intérêt pour ce sport et qui reviendra jouer chez elle, notamment.