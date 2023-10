Affaires mondiales Canada a déclaré avoir « eu connaissance du décès d'un Canadien et de la disparition de deux autres » ressortissants canadiens dans les affrontements entre les groupes armés liés au Hamas et les forces israéliennes.

Dans sa plus récente mise à jour relative à ce conflit, transmise dimanche après-midi, le ministère a précisé que des représentants du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer ces informations et pour en recueillir d'autres .

L'identité de ces citoyens canadiens mort et disparus n'est pas connue pour l'instant.

On compte présentement 1419 Canadiens en Israël ainsi que 492 autres ressortissants canadiens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Affaires mondiales Canada a précisé avoir répondu à 429 demandes de renseignements depuis l'éclatement des combats, samedi.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La plupart des demandes concernent les conseils aux voyageurs du Canada pour Israël et Gaza, l'état de l'aéroport et des vols, la situation générale en matière de sécurité, les services de passeport et d'immigration ainsi que les options de départ , mentionne-t-on, toujours par voie de communiqué.

Le ministère précise que tout le personnel canadien à l'ambassade du Canada en Israël, à Tel-Aviv, ainsi que le personnel canadien à Ramallah sont sains et saufs .

Appel Trudeau-Nétanyahou

Plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau s'est entretenu avec son homologue israélien, Benyamin Nétanyahou.

M. Trudeau a condamné sans équivoque la vaste attaque du Hamas contre Israël et a offert ses sincères condoléances au premier ministre Nétanyahou pour les pertes humaines qui se comptent par centaines , peut-on lire dans une déclaration transmise aux médias.

Le premier ministre Trudeau a aussi exprimé son inquiétude quant à l’escalade du conflit et à la perte de vies civiles , indique-t-on encore.

De son côté, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué sur X (ex-Twitter) qu'elle a contacté ses homologues israélien et jordanien ainsi que le responsable de la diplomatie au sein de l'Autorité palestinienne.

La violence doit cesser et la protection des civils est primordiale , a-t-elle affirmé.

Pour plus d'informations sur ces hostilités, suivez notre couverture en direct.