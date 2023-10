Le village de Baie-Sainte-Anne, au Nouveau-Brunswick, est en deuil à la suite du décès de Morgan Doucet. Ses proches et la communauté ne sont pas sur le point d’oublier ce jeune homme exceptionnel.

Morgan Doucet était atteint du syndrome de Morquio, une maladie génétique rare qui cause des malformations. Il avait de graves problèmes de santé depuis sa naissance et se déplaçait grâce à un fauteuil roulant.

Il est décédé samedi à l’âge de 18 ans. Le choc est dur à encaisser pour sa famille, qui ne s’y attendait pas. La date de ses funérailles n’est pas encore connue.

Son grand-père, Frank Doucet, peine encore à y croire. Lui et son épouse étaient très proches de Morgan et passaient le voir tous les soirs. Il le décrit comme un jeune homme souriant et optimiste.

Le grand-père de Morgan Doucet, Frank, rendait visite à son petit-fils tous les soirs. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

« Il ne se lamentait jamais. S’il était malade et que tu lui demandais "Comment tu feel?”, il shakait la tête et il ne disait pas oui ou non. Il ne se lamentait jamais. C’était un petit ange », dit-il.

La cousine du défunt, Tabatha Meuse, parle d’un jeune lumineux et brillant.

« Morgan était une étoile brillante. Il était un petit ange qui aimait tout le monde. Et il acceptait tout le monde. Et il faisait le monde feeler aimé et spécial », se souvient-elle.

Une vie marquée par la résilience de sa famille

Alors qu'il avait 14 ans, Morgan Doucet avait demandé qu'un nouveau terrain de jeux à l'école régionale de Baie-Sainte-Anne soit accessible pour les personnes à mobilité réduite. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Il y a quelques années, l’histoire de Morgan Doucet avait touché le Nouveau-Brunswick.

Un nouveau médicament lui avait donné de l’espoir. Il coûtait toutefois de 100 000 $ à 300 000$ par an et n’était pas couvert par la province.

Ses parents ont mis de la pression sur le gouvernement, qui a fini par plier. Morgan a cependant très mal réagi au médicament et les traitements ont été interrompus, un coup dur pour sa famille.

Ce revers ne l’a pas empêché de suivre son petit bout de chemin. Plus récemment, il a participé à la campagne qui a mené à la construction d’un nouveau parc derrière l’école régionale de Baie Sainte-Anne, un parc accessible aux enfants qui, comme lui, se déplacent en fauteuil roulant.

En juin dernier, il a décroché son diplôme d’études secondaires, entouré de ses camarades de classe. Ce moment a marqué son grand-père, Frank Doucet.

Morgan Doucet a terminé ses études secondaires en 2023. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

« Depuis l’âge de cinq ans, je lui disais : "I hope que je puisse vivre pour te voir graduer." Puis, comme deux semaines avant qu’il a gradué, il m’a dit : "Pépère, tu vas me voir graduer." C’était pas croyable », raconte-t-il, la gorge nouée par l’émotion.

Sa grande-tante, Carmel Manuel, se souvient de la collation des grades comme si c’était hier. Elle aussi était fière de voir Morgan monter sur scène.

On a eu des frissons, parce qu’on savait que c’était un de ses rêves et qu’il venait de l’accomplir , dit-elle.

À Baie Sainte-Anne, tout le monde connaissait Morgan Doucet. Son départ va laisser un grand vide dans sa famille et aussi dans sa communauté.