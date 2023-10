Le NPD du Manitoba a fait élire un caucus très diversifié

Le caucus des députés du Nouveau Parti démocratique à la reprise de la nouvelle législature manitobaine sera très diversifié, alors que plus de la moitié de l’effectif est issue de la diversité.

Selon le parti, 14 des 34 députés élus sont des femmes ou des personnes de diverses identités de genre, 10 sont des Autochtones (Métis ou membre des Premières Nations), 10 sont issus de groupes de minorité visible et 4 sont des membres de la communauté LGBTQ+.

Parmi les nouveaux élus qui siégeront pour le NPD au Palais législatif, la députée de la circonscription de Fort Richmond, Jennifer Chen, sera la première députée sino-canadienne du Manitoba.

La communauté chinoise est une part importante de la société manitobaine. C'est donc un moment historique pour notre communauté d'avoir une voix au sein de l'Assemblée législative du Manitoba , affirme Jennifer Chen, arrivée au Canada en 2009.

Arrivée au Canada en 2009, elle a étudié la kinésiologie à l'Université du Manitoba. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est lancée dans la défense des droits de la personne, puis dans la politique.

Malgré son attachement à sa communauté, Jennifer Chen dit vouloir être une voix pour les différentes communautés de sa circonscription afin de changer les choses.

Les gens sentiront que je suis déterminée et que je veux changer les choses. Je veux changer les choses et je suis prête à les écouter et à faire ce qu'il faut. Et les gens respectent cela , soutient Mme Chen.

Mardi soir, Jelynn Dela Cruz, la candidate néo-démocrate de Radisson, âgée de 23 ans, a été élue pour devenir la plus jeune femme à occuper un tel siège.

Je pense que nous, les jeunes, avons hérité de toute une série de défis des générations précédentes en ce qui concerne les changements climatiques, les soins de santé et le coût de la vie , affirme la jeune femme d’origine philippine.

Jelynn Dela Cruz est la nouvelle députée néo-démocrate de Radisson.

J'ai une obligation de gratitude envers les membres de ma famille, mes autres proches, mon partenaire, les gens de Radisson qui ont été assez vulnérables pour partager leur histoire avec moi tout au long de ce processus.

Dans Kirkfield Park, Logan Oxenham, premier député ouvertement transgenre du Manitoba, veut être une voix pour les communautés marginalisées.

Nous avons notre place à des endroits comme l'Assemblée législative et il est très important d'y être présents, notamment pour mettre en lumière et amplifier les voix qui ne sont pas entendues , affirme Logan Oxenham qui fait partie des quatre députés faisant partie de la communauté LGBTQ+ du NPD.

Le candidat néo-démocrate, Logan Oxenham, souligne que la crise du système de soins de santé l'a poussé à se lancer dans la vie publique.

Il est important de reconnaître que les personnes transgenres sont résilientes et qu'elles ont leur place dans des espaces tels que le bâtiment législatif.

Nous avons un caucus qui reflète la population qu'il sert, et je pense que c'est une très bonne chose , poursuit-il.

Sur les 57 députés de la nouvelle Assemblée législative du Manitoba, 26 sont nouveaux. Dix de ces nouveaux députés appartiennent au Parti progressiste-conservateur du Manitoba.

Avec les informations de Ian Froese