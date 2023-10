Le niveau élevé de la rivière Petit-Saguenay inquiète les autorités

Alors que la route 170 est maintenant rouverte entre Petit-Saguenay et L’Anse-Saint-Jean, le débit de la rivière Petit-Saguenay inquiète toujours les autorités.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avait d'abord autorisé les transports d’urgence en raison de l’état de la chaussée. Initialement, la route était fermée entre les km 12 et 68, soit de Sagard à L'Anse-Saint-Jean. Vers 16 h, il n'y avait plus qu'une portion fermée autour de Sagard, des km 12 à 37.

Les mesures d'urgence ont été déclenchées à Petit-Saguenay en matinée à la suite des fortes pluies reçues depuis samedi soir.

C’est particulièrement la rivière Petit-Saguenay qui retient l’attention. Le niveau de la rivière est rapidement passé du niveau En surveillance à celui d’Inondation moyenne en après-midi.

Présentement, la situation s'améliore sur les ruisseaux et les rivières qui sont des affluents de la rivière Petit-Saguenay, donc plusieurs routes qui avaient été fermées pourraient rouvrir prochainement dans les prochaines heures. Mais on est inquiet de la situation sur la rivière Petit-Saguenay qui reçoit tout cet apport en eau et qui continue de monter à des taux qu'on n'a pas connus depuis le printemps et qu'on n'avait pas connus au printemps depuis 1996. On s'attend à ce que ça dépasse le seuil d'inondation qu'on était, qu'on avait atteint au printemps, c’est-à-dire un seuil d'inondation majeur , a indiqué le maire Philôme La France dans un point de presse diffusé vers 15 h 30.

Selon lui, le niveau devrait redescendre rapidement, une fois le pic atteint.

D'abord des évacuations d'urgence

Les évacuations d'urgence avaient débuté avant la réouverture complète vers le Saguenay.

On est en train de commencer à faire les évacuations d'urgence des gens qui ne résident pas sur le territoire parce que la situation s'améliore du côté de la rivière du Cabanage, qui avait débordé sur la chaussée entre L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay. On a une quinzaine de sinistrés parmi nos résidents, en plus des dizaines et des dizaines de touristes qui sont pris sur notre territoire depuis ce matin. Il y avait des gens au Village vacances [Petit-Saguenay], il y avait des gens sur la zec, il y avait des gens dans les différents établissements touristiques, il y avait surtout le symposium Villages en couleurs , avait-il d'abord mentionné, alors que la 170 n'était toujours pas disponible pour tous.

Une cinquantaine de personnes étaient coincées au Village vacances Petit-Saguenay, où elles ont pu commencer à quitter vers 15 h.

Il n’est pas possible pour les touristes de quitter vers Charlevoix, où la situation n’est toujours pas sous contrôle.