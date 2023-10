Les cyclistes pourraient-ils payer pour utiliser la piste cyclable de neuf kilomètres qui sera entretenue cet hiver à Sherbrooke ?

C'est la proposition qu'a soulevée la conseillère municipale, Hélène Dauphinais, lors du conseil municipal de mardi dernier.

Dans le cadre d'un projet pilote de vélo hivernal, la Ville déneigera dès 7 h le matin une piste cyclable de la rue Bertand-Fabi au Cégep de Sherbrooke. Le tour du lac des Nations fera aussi partie du projet pilote.

Or, l'investissement de de 457 000 $ nécessaire pour ce projet est trop élevé selon Hélène Dauphinais.

Avant de mettre un demi-million sur un tout petit bout de circuit, je pense qu'il y a autre chose qu'on peut faire d'un point de vue environnemental avec un demi-million.

Vous connaissez aussi la situation financière, on manque d'argent si on rajoute quelque chose, faut enlever quelque chose, fait valoir Hélène Dauphinais. Donc si on rajoute quelque chose, moi je suggère, est-ce qu'on peut la financer par une vignette qui fait utilisateur payeur.

Une vignette à 90 $ par année

Selon le calcul d'Hélène Dauphinais, une vignette à 90 dollars pour 5000 utilisateurs permettrait de financer le déneigement de la piste.

La vignette, je pense que c'est un moyen facile de savoir combien de gens le veulent vraiment, combien de gens vont l'utiliser vraiment et ça nous permet de financer une partie de la mesure , explique Hélène Dauphinais.

Cette mesure n'a cependant pas de sens aux yeux de plusieurs cyclistes, dont Guillaume Vallières Latulippe, membre du groupe Vélo urbain Sherbrooke.

C'est encore de dire : '' payez pour faire du vélo ''. C'est encore mettre une autre barrière que ce soit même cinq dollars, un dollar , déplore-t-il.

Le pdg de Vélo-Québec, Jean-François Rheault, souligne que des études réalisées dans plusieurs villes des États-Unis ont démontré que le déneigement des pistes cyclables entraîne une hausse significative du cyclisme d'hiver. Il affirme toutefois que l'ajout d'une vignette pourrait venir limiter l'augmentation de trafic générée par le déneigement.

La clé pour que les gens puissent choisir de prendre le vélo en hiver, c'est vraiment d'avoir un réseau cyclable de façon fiable.

La proposition ne fait pas l'unanimité au conseil municipal de Sherbrooke. Le conseiller Raïs Kibonge ne croit pas que la vignette soit une option à privilégier.

Écoutez je pense que c'est une pente glissante [....] Ça a l'air punitif. Un peu pour dire : ­vous avez le courage de faire du vélo, on va vous punir et vous taxer un peu plus , fait valoir Raïs Kibonge.

Selon l'enquête menée par Vélo-Québec, Sherbrooke comptait 55 000 cyclistes en été et 25 000 en automne en 2020 et seulement 5000 en hiver. Sherbrooke se donne jusqu'en 2025 pour en mesurer les effets en collaboration avec Vélo-Québec.

Avec les informations de Christine Bureau