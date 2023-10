Les relations internationales influencent la venue des étudiants étrangers au Canada

Les universités canadiennes misent gros sur les étudiants étrangers, mais doivent composer avec les tendances géopolitiques et économiques mondiales dans leur quête d'un marché lucratif.

Les données de Statistique Canada montrent que les permis d'études pour les étudiants chinois ont chuté d'environ 40 % depuis 2018, lorsqu'une dispute a éclaté entre la Chine et le Canada au sujet de l'arrestation de la dirigeante chinoise du secteur technologique, Meng Wanzhou, à Vancouver.

Cela pourrait expliquer en partie le faible taux d'inscription au Vantage College de l'Université de la Colombie-Britannique, un programme conçu pour les étudiants étrangers qui ont besoin d'aide pour apprendre l'anglais.

Lorsque l'Université de la Colombie-Britannique a annoncé la construction du Vantage College en 2013, elle prévoyait que le nombre d'inscriptions s'éleverait à 1000 en 2016, mais elles ne représentent actuellement qu'un sixième de ce chiffre, soit 172.

Le porte-parole de l'université, Matthew Ramsey, a déclaré par communiqué que l'école était en train d'évaluer le modèle Vantage, mais qu'il restait un besoin pour des programmes similaires.

Publicité

Il a expliqué que le déficit d'inscriptions survient alors que les étudiants [étrangers] entrent de plus en plus directement dans les facultés et utilisent des programmes spécifiques à la faculté pour améliorer leurs compétences en anglais .

Alors que les droits de scolarité au Vantage College s'élèvent à environ 60 000 $, les autres étudiants étrangers de l'Université de la Colombie-Britannique paient entre 42 000 $ et 58 000 $. Les étudiants canadiens paient pour leur part entre 6000 $ et 9000 $ par an.

Un secteur important

Les statistiques fédérales montrent que les étudiants étrangers ont contribué pour plus de 22 milliards $ à l'économie canadienne l'année dernière, soit plus que la contribution des exportations de pièces automobiles ou de bois d'oeuvre.

En Colombie-Britannique, le secteur a généré 330 millions $ de revenus gouvernementaux en 2019, créant plus de 53 000 emplois, selon les statistiques du Conseil pour l'éducation internationale de la Colombie-Britannique.

C'est un secteur important , rappelle Randall Martin, directeur général du conseil, soulignant que ce domaine couvre tout, de l'enseignement primaire au secondaire, en passant par les collèges de transfert de deux ans, les écoles de langues et les diplômes des grandes universités.

Publicité

À bien des égards, le secteur est une véritable réussite. Plus de 7 milliards $ sont injectés dans l'économie provinciale grâce à l'éducation internationale, et cela comprend les frais de scolarité, le logement, l'hébergement, les repas. Et, oui, je pense qu'il est juste de dire que le nombre d'étudiants étrangers suivra les tendances géopolitiques.

Les données de Statistique Canada montrent que les étudiants des deux pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde, représentaient plus de la moitié des quelque 550 000 permis d'études délivrés par le Canada en 2022.

Mais après l'arrestation de Meng Wanzhou, M. Martin pense que les médias chinois ont présenté le Canada comme un endroit peu sûr pour les étudiants chinois, et nos chiffres ont un peu diminué .

Même si le nombre d'étudiants chinois a diminué partout au Canada, le nombre global d'étudiants étrangers est en hausse, en grande partie grâce aux étudiants indiens.

Selon les données de Statistique Canada, le nombre de permis d'études délivrés à des étudiants indiens a doublé depuis 2018, passant de 107 000 en 2018 à près de 226 000 l'année dernière.

En Colombie-Britannique, leur nombre est passé de 12 040, en 2015, à près de 75 000 en 2022.

Mais l'avenir de ce marché est désormais assombri par les tensions diplomatiques entre Ottawa et New Delhi, à la suite du meurtre d'un militant sikh en Colombie-Britannique.

Graham Barber, du groupe de défense Universités Canada, affirme que les écoles courtisent désormais des marchés comme le Mexique, le Nigeria et le Vietnam pour diversifier la population étudiante en provenance de l'international.

Avec les informations de La Presse canadienne