À Williams Lake, l’évacuation de propriétés de Terra Ridge est éprouvante pour des aînés

À Williams Lake, un ordre d’évacuation touche depuis fin septembre quatre logements du complexe Terra Ridge en raison de risques structurels majeurs pour l’édifice. Les parents de Debbie Graham font partie de ceux qui ont dû évacuer.

Mes parents sont âgés, c’est difficile pour eux , mentionne Debbie Graham, qui vit elle aussi dans le complexe de logements.

Bob Widdoes, 88 ans, et Marolene Widdoes, âgée de 84 ans, sont temporairement logés dans un hôtel. Ils ont pu recevoir de l’aide des services d’urgence de la province.

Ma mère pleure beaucoup, elle m’a dit qu’elle avait envie de mourir.

Quatre propriétés ont initialement fait l’objet d’un ordre d’interdiction d’occupation le 15 septembre après un rapport d'ingénierie fournie par la copropriété.

Le document précisait que les logements étaient inhabitables .

Les 76 autres logements du complexe, dont celui de Debbie Graham, 62 ans, font, eux, l’objet d’une alerte d’évacuation.

Selon la conseillère municipale Sheila Boehm, ces problèmes d'ingénierie ne sont pas nouveaux. Terra Ridge se trouve sur un ancien glissement de terrain où coule beaucoup d’eau.

Ouvrir en mode plein écran Les quelque 80 unités du complexe Terra Ridge ont été évaluées par la firme d'ingieniere Octo Engineering Inc. Certaines ont été classées comme non sécuritaires et inhabitables. Photo : Octo Engineering Inc.

Debbie Graham, qui a acheté sa propriété en 2018, indique avoir eu vent de discussions entourant l’instabilité des sols dans la région, mais ce n’est que lorsque des fissures sont apparues sur les murs d’un appartement voisin puis chez ses parents qu’elle a vraiment pris conscience de la situation.

Nos propriétés sont soudainement passées de 400 000 $ à zéro , déclare Debbie Graham.

En septembre, un rapport publié par la compagnie d'ingénierie Octo Engineering Inc. a signalé que le complexe immobilier Terra Ridge est situé sur un terrain mouvant et a rapporté des mouvements du sol de plus de 0,5 mètre par endroits entre 2019 et 2021.

Fin septembre, la Ville de Williams Lake a déclaré l’état d’urgence locale par mesure de précaution liée au complexe immobilier Terra Ridge.

La Ville indique travailler à sa propre évaluation du complexe et être en contact avec la province pour fournir l’aide nécessaire aux résidents.

Des élus locaux demandent à ce que des programmes d’aide provinciale, comme celui prévu en cas de désastre ( DFA ), puissent être étendus et fournis aux citoyens touchés.

Avec des informations de Jason Peters