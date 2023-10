Le centre Stoney Nakoda de traitement des dépendances ouvre ses portes

Le centre de traitement Stoney Nakoda a officiellement ouvert ses portes jeudi, à Mini Thnî (Morley), à l'ouest de Calgary, dans l'espoir d'offrir des programmes et un soutien sur mesure aux habitants des Premières Nations Stoney Nakoda.

Cet établissement jouera un rôle central dans la résolution des problèmes de toxicomanie qui affectent cette communauté depuis bien trop longtemps , a déclaré Aaron Khan, pdg de Stoney Health Services (SHS).

L'établissement de 18 lits servira de lieu d'espoir, offrant des ressources et un soutien vitaux à toute personne cherchant à se remettre d'une dépendance et des défis associés , peut-on lire dans un communiqué de SHS .

Je n'arrive pas à croire que nous en sommes là maintenant , se réjouit Skilee Dixon, directrice du centre de traitement. Il y a eu tellement de travail pour en arriver à ce jour.

Elle dit qu'il n'était pas simple de donner vie à la vision de l'équipe. Il fallait recruter le bon personnel, élaborer des programmes de traitement à partir de zéro et s'assurer qu'ils répondent aux procédures et protocoles.

Il était très important de trouver les bonnes personnes pour pouvoir gérer l'installation, des Autochtones, afin qu'elles puissent comprendre l'importance de notre mode de vie , dit-elle.

Je pense que maintenant, c'est quelque chose dont nous devons être très fiers et souligner que nous n'avons jamais abandonné. Nous savons que c'est là pour une raison. Nous sommes là pour aider et guérir.

En tant qu'Autochtones, nous guérissons très différemment. Car nous nous concentrons beaucoup sur nos enseignements cérémoniels dans notre langue et nos coutumes.

Programmes de 90 jours, trois étapes de traitement

Le centre de traitement dispose actuellement de trois salles accessibles et propose des programmes de 90 jours divisés en trois étapes.

Une première étape se concentre sur l'amour-propre et la compassion, après quoi les participants ont accès à des soins tenant compte des traumatismes , explique Skilee Dixon. La dernière étape est centrée sur la réintégration et l’accompagnement pour aider les participants à se remettre sur pied.

La plus grande bataille, c'est qu'ils rentrent chez eux dans le même environnement, au même endroit, dans la même famille, dans la même maison, dans des maisons surpeuplées, dans le même style de vie. C'est la chose la plus importante et la plus difficile pour un toxicomane en convalescence , explique Skilee Dixon.

Ouvrir en mode plein écran Duane Wesley est un pair aidant au centre de traitement et a aidé à organiser le programme de jour. Photo : Radio-Canada / Terri Trembath

Duane Wesley, qui est pair aidant au centre de traitement, estime qu'offrir du soutien est crucial, car de nombreux participants n'ont nulle part où aller et ont besoin de toute l'aide possible.

Publicité

Beaucoup d'entre eux arrivent affamés, affamés d'affection, de confiance et d'être entendus… Beaucoup d'entre eux n'ont jamais raconté leur histoire ou [exprimé] ce qu'ils traversent , dit Duane Wesley.

Tout est basé sur la guérison à notre manière sur notre propre territoire, et en particulier sur l'aide des aînés de la Première Nation Stoney Nakoda et de leurs enseignements.

L'équipe travaille particulièrement dur pour s'assurer que la recherche d'aide ne devienne pas difficile ou complexe, comme par exemple en impliquant une paperasse excessive, précise Duane Wesley.

Avec les informations de Terri Trembath et Boshika Gupta