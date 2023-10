Soulager le mal du pays par la nourriture, c’est ce que propose l’Épicerie tropicale de Sept-Îles, qui a ouvert ses portes début octobre. Ses propriétaires souhaitent contribuer à stopper l'hémorragie démographique de la Côte-Nord.

Les quatre propriétaires de la nouvelle épicerie, dont Amon Wilfred Koffi, considèrent que la clé pour la rétention de la population en région est d’offrir des aliments qu'ils ont l'habitude de consommer dans leur pays d'origine.

C’est pourquoi ces deux couples d'amis ont ouvert à Sept-Îles une épicerie tropicale.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire M. Koffi a une façon amusante d'illustrer le sentiment de nostalgie lié à la nourriture : « C'est comme priver les gens de Sept-Îles de poutine. » Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

On s’est renseigné, on a fait des sondages, on a posé des questions à des amis proches, surtout à ceux qui partaient. Ils nous ont dit que c’était parce qu'ils n’avaient pas de choses de chez eux ici, décrit Amon Wilfred Koffi.

Les propriétaires de l’épicerie ont eux-mêmes réfléchi à l’idée de quitter la Côte-Nord, l’une des seules régions en recul démographique au Québec. Ils ont ensuite changé leur fusil d’épaule.

Nous, on veut contribuer à l’économie de la ville. On veut maintenir la population de la ville. On veut la faire croître.

Ils estiment que plusieurs autres Nord-Côtiers venus d’ailleurs ont aussi le mal du pays. Ils le constatent par la provenance de la clientèle.

Vous seriez surpris de voir qu’il y a des gens qui partent de Fermont, de Havre-Saint-Pierre ou de Baie-Comeau qui viennent magasiner chez nous , recense M. Koffi.

Les aliments vendus proviennent notamment d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d’Asie, des Caraïbes et du Mexique.

La boutique vient tout juste d’ouvrir ses portes que déjà, les propriétaires rêvent de projets d’expansion, notamment en déménageant dans de plus grands locaux ou en ayant pignon sur rue ailleurs dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Le commerce a pour ambition de créer un sentiment d'appartenance chez les migrants. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Ils comptent aussi organiser une campagne de sociofinancement pour réaliser leur projet d'acheter un congélateur commercial.