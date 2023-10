Raphaël Lavoie soumis au ballottage par les Oilers

Les Oilers ont pris leur décision en ce qui concerne le dernier poste d’attaquant au sein de la formation.

Raphaël Lavoie, Lane Pederson et Adam Erne étaient en audition pendant les matchs préparatoires.

Adam Erne semble avoir remporté la lutte, car les deux autres ont été soumis au ballottage dimanche par les Oilers.

Adam Erne participait au camp des Oilers après avoir reçu un contrat d’essai professionnel. Raphaël Lavoie et Lane Pederson ont tous deux des contrats avec l’équipe.

Les trois joueurs ont disputé six des huit rencontres des Oilers lors du calendrier présaison. Lavoie a inscrit deux buts et présenté un différentiel de +2, Pederson a inscrit un but et récolté une aide avec un différentiel de 0 et Erne a touché la cible à une seule reprise, présentant un différentiel de -3.

Erne est un vétéran de sept saisons dans la LNH avec Tampa Bay et Detroit. Il a disputé 355 matchs lors desquels il a marqué 40 buts et ajouté 49 aides.

Pederson a signé un contrat à un volet de 775 000 $ valide pour deux saisons, en juillet. Lavoie est sous contrat pour une saison, selon son entente, il touchera 70 000 $ dans la Ligue américaine. S’il joue dans la LNH, son salaire annuel sera plutôt de 874 125 $.

La saison dernière Raphaël Lavoie a fait vibrer les cordages 25 fois et a amassé 45 points en 61 rencontres avec les Condors de Bakersfield dans la Ligue américaine.

Au début du camp, l’entraîneur-chef des Oilers, Jay Woodcroft, avait annoncé aux joueurs que l’équipe n’allait garder que 12 attaquants et 7 défenseurs pour amorcer la saison parce que l’équipe n’avait pas de place au sein de sa masse salariale.

Ben Gleason, qui a été une révélation au camp, a lui aussi été soumis au ballottage par les Oilers.

Le défenseur de 25 ans a récolté deux aides en six parties et a présenté un différentiel de + 8 lors des matchs préparatoires.