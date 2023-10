Mise sous séquestre de Artscape : lueur d’espoir

Artscape, un OBNL de soutien aux artistes qui a été mis sous séquestre, a annoncé récemment avoir obtenu du financement d’urgence. De plus, les administrateurs affirment avoir identifié de nouveaux « opérateurs successeurs » qui, espère-t-on, maintiendront les activités de l’organisme.

Malgré cette lueur d’espoir, la possibilité de voir les avoirs de Artscape liquidés aux plus offrants est toujours réelle.

Cette situation inquiète les artistes qui dépendent de Artscape. L’organisme est responsable du maintien de la résidence - et de l'avenir - de ces artistes dans la ville. Je pense qu'il est très important qu'une organisation comme Artscape soit maintenue , explique Phil Anderson, qui gère une galerie d’art qui dépend de l’ OBNL .

Phil Anderson est directeur exécutif de Gallery 1313, une galerie d'art située sur la rue Queen Ouest. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Incertitude

Dans un communiqué publié le 29 septembre, l’organisme explique avoir obtenu suffisamment de financement pour prolonger ses opérations avec une équipe restreinte jusqu'en octobre .

Cette durée d'exploitation supplémentaire soutiendra la planification de la transition et assurera la continuité du service, limitant ainsi les perturbations dans nos communautés une fois le processus de mise sous séquestre commencé.

Artscape est gestionnaire, locataire, copropriétaire ou propriétaire d’une quinzaine d’espaces dédiés aux arts, dont Launchpad, sur Queens Quay Est.

Nous collaborons actuellement avec la Ville de Toronto et notre principal prêteur sur la mise sous séquestre, qui permettra à terme de transférer tous les actifs appartenant à Artscape à de nouveaux propriétaires, Launchpad étant le plus important , précise-t-on.

Surprise

M. Anderson est directeur exécutif de Gallery 1313, une galerie d’art située sur la rue Queen Ouest. L’immeuble dans lequel se trouve la galerie d’art, le Centre culturel et artistique Parkdale, appartient à Artscape. On y trouve aussi des studios d’artistes.

Il rappelle que le mandat principal [de Artscape] est de gérer des studios où les artistes peuvent à la fois vivre et travailler .

Au fil des années, de nombreux artistes ont dû quitter le quartier [Parkdale] et ont perdu leur espace à cause de tout le développement [immobilier] qui a lieu dans ce quartier et dans toute la ville. Les artistes ont besoin d'espace, et ils n'ont pas de gros revenus , explique-t-il.

M. Anderson a déjà fait partie du conseil d’administration de Artscape, et il se dit très surpris des difficultés de l’organisme. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient confrontés à ce genre de problèmes financiers.

Gilles Morin est artiste membre de Gallery 1313. Il s'est lui aussi dit surpris de la situation. On entendait dire que tout allait bien, et puis... bang!

Une grande importance

D'un autre côté, ajoute M. Morin, l'inflation touche tout le monde. Les taux d'intérêt montent. Même en tant qu'artiste, aller chercher un tube [de peinture à l'huile], c'est 120 dollars! C'est terrible.

L'artiste Gilles Morin devant une de ses œuvres actuellement exposées à Gallery 1313. Photo : Radio-Canada / Sarah Tomlinson

Les difficultés financières auxquels font souvent face les artistes de carrière sont atténués par la présence de galleries d'art à moindre coût comme Gallery 1313, dit-il. Avoir une galerie comme ici, où les gens sont un peu plus réceptifs, c'est très important. Ça donne une chance de continuer. Sinon, tu deviens découragé.

Jerome McNicholl, auteur et illustrateur qui habite dans l’un des studios du Centre culturel et artistique Parkdale, souligne le sérieux de la situation. Je passe à peu près 22 heures sur 24 dans cet endroit, donc c’est plutôt important , explique-t-il.

Jerome McNicholl habite et travaille dans le Centre culturel et artistique Parkdale depuis 2007. Photo : Radio-Canada

M. McNicholl y habite depuis 2007. Malgré l’incertitude qui entoure l’avenir de Artscape ainsi que la crise du logement qui affecte Toronto, l’artiste ne se dit pas vraiment inquiet parce que je pense qu'ils vont régler ce problème. Je pense que la Ville ne veut tout simplement pas voir Artscape disparaître. Il dit fonder beaucoup d’espoir sur la nouvelle mairesse, Olivia Chow.

Avec les informations de Sarah Tomlinson