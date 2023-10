L’UQAT en campagne de séduction pour attirer de nouveaux étudiants

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue met les bouchées doubles cet automne pour recruter de nouveaux étudiants.

Lancée en septembre, cette campagne de séduction qui concerne plusieurs collèges et cégeps de la province se poursuit jusqu'au mois de décembre avec 17 arrêts qui restent à effectuer.

L'établissement souhaite augmenter le nombre de ses étudiants ou du moins en maintenir le nombre actuel, qui dépasse les 7000, dont plus de la moitié étudient à distance.

La directrice du Service des communications et du recrutement, Stéphanie Duchesne, rappelle que l'UQAT a plusieurs atouts pour attirer de nouveaux étudiants.

L'UQAT compte donc mettre en avant plusieurs atouts pour se démarquer, notamment les programmes de formation à distance.

Ce qui attire actuellement, ce sont les programmes à distance, que ce soit à temps complet ou à temps partiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'UQAT, on a une forte proportion d'étudiants à temps partiel, donc la formation à distance, sa qualité, sa formule, son accompagnement, c'est vraiment un atout qui nous permet de nous démarquer. Sinon, au niveau de nos différents campus et centres, il y a bien évidemment la qualité des programmes, la taille des groupes, l'encadrement et l'expérience étudiante positive , énumère la directrice du Service des communications et du recrutement, Stéphanie Duchesne.

Cependant, l'établissement doit aussi composer avec la rareté des logements, un problème préoccupant.

En plus de faire appel à la population pour offrir de l'hébergement, l'Université a aussi sur la table plusieurs idées de projets immobiliers.

Le logement est vraiment un défi pour plusieurs, dont l'UQAT. C'est pour ça qu'on se met en mouvement. On a plusieurs projets. l'UQAT souhaite à terme se doter d'un parc immobilier [...] Mais c'est sûr que c'est un problème qui nous préoccupe. On sait qu'il y a des étudiants qui ne peuvent pas faire le choix de venir étudier dans un campus de l'UQAT, faute de logement, donc c'est vraiment une de nos priorités de travailler sur ce dossier , insiste Stéphanie Duchesne.

L'UQAT travaille étroitement avec l'Université du Québec dans ce dossier.

Stéphanie Duchesne ajoute qu'il y a des projets de résidences, notamment à Rouyn-Noranda, sans pour autant en préciser les délais de réalisation. Il y a des discussions, il y a des projets, on est en campagne de financement aussi, mais je n'ai pas de confirmation. Il y a plusieurs projets sur la table, mais on est en attente puis en discussions pour les faire avancer , insiste-t-elle.

La campagne de recrutement touche aussi cinq villes de France avec une tournée qui a lieu ce mois-ci.