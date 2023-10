Les banques alimentaires de Nouvelle-Écosse ont peu de ressources pour l’Action de grâce. Selon les intervenants communautaires qui y travaillent, les choses ne peuvent qu’empirer l’hiver prochain.

La banque alimentaire Antigonish Community Fridge and Pantry souligne qu’elle distribue de plus en plus de nourriture.

C’est pour cela que l’organisme d'Antigonish a décidé de remplir ses frigidaires avec des plats préparés.

De plus en plus, on voit des personnes qui n’ont pas de logement, ou qui dorment dehors. Ces gens n’ont pas nécessairement accès à une cuisine ou à un endroit pour cuire de la nourriture , déclare Wyanne Sandler, bénévole de cet organisme.

Le groupe communautaire cherche justement plus de bénévoles, pour préparer de grandes quantités de soupe.

Les frigos sont remplis trois fois par semaine avec des plats préparés.

Publicité

Même si on reçoit beaucoup de dons de nourriture, elle est utilisée très rapidement , remarque Wyanne Sandler.

Des coûts d'opération élevés

Face à une demande qui augmente, la banque alimentaire Parker Street Food Bank, à Halifax, espère faire des économies en réduisant sa facture d’énergie.

Ouvrir en mode plein écran Denise Daley, ici photographiée l'hiver dernier, explique que l'aide fédérale permettra à l'organisme d'économiser 7300$ par année en électricité et chauffage. Photo : CBC / Paul Palmeter

L’organisme de bienfaisance a reçu 218 000 $ de financement fédéral pour augmenter son efficacité énergétique en installant une thermopompe, des panneaux solaires et des lampes DEL .

La banque alimentaire a calculé que ses coûts en énergie vont baisser de 72 % quand les travaux seront terminés.

Publicité

C’est une économie de 7300 $ par année, selon Denise Daley, la directrice générale de Parker Street Food Bank,

Chaque économie d’énergie compte , a-t-elle mentionné lors d’un entretien, vendredi.

Les deux organismes ont dit anticiper des besoins en nourriture encore plus grands, à mesure que les températures vont baisser et que l’hiver va s’installer.

Avec les informations de CBC