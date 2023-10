La Coupe du Monde de vélo de montagne prend fin

Le Mont-Sainte-Anne était l'hôte, cette fin de semaine, de la Coupe du Monde de vélo de montagne. Venant des quatre coins de la planète, les quelque 450 athlètes cyclistes ont bravé la pluie et la boue pour dévaler les pistes de l'emblématique montagne de la Côte-de-Beaupré.

Du côté des hommes, c'est le Britannique – et champion du monde – Tom Pidcock qui est monté sur la première marche du podium.

En 16e place, l'Almatois Léandre Bouchard voit ce résultat comme un baume sur une année difficile. C'est son meilleur résultat au Mont-Sainte-Anne.

De finir la saison comme ça, après une saison pas si facile, ça fait vraiment un baume , dit-il.

Parmi les autres Québécois, notons Roxane Vermette, originaire de Mont-Sainte-Anne, qui a terminé 44e chez les ELITE.

Ophélie Grandmont au 27e rang chez les moins de 23 ans

Native de Beaupré, Ophélie Grandmont a terminé au 27e rang dans l'épreuve de cross-country olympique chez les moins de 23 ans.

C’était une course pleine de rebondissements! lance en riant celle qui a fait quelques chutes, dont une dans un ruisseau. Le parcours était tellement bouetteux, c’était vraiment difficile de rester sur son vélo.

Il y avait beaucoup de places où il fallait marcher à côté de notre vélo, et ça, ça casse le rythme, un peu. Mais moi j’adore ces conditions-là, c’est vraiment l’fun!

Sur le parcours, les proches de l’athlète, dont ses parents, s’étaient donné le mot pour l’encourager.

C’est la première fois qu’on la voit courir en Coupe du monde , laisse tomber Frederic Grandmont, le père d’Ophélie. Elle a été invitée à en faire à d’autres places, mais on a pas suivi.

La journée est très excitante, on était stressé pour elle, mais on sait qu’elle adore les conditions de bouette , ajoute Édith Nadeau, fière de sa fille. C’est son rêve depuis qu’elle est toute petite. C’est merveilleux, vraiment!

L'organisation se réjouit de la réponse du public

Marie-France Couture, qui fait partie de l’organisation de la Coupe du Monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne, se réjouit de la réponse du public. C’est fascinant!

Malgré la pluie, malgré le froid de dimanche, elle dénombrait des milliers de personnes présentes pour voir les coureurs des épreuves du cross-country.

L’objectif, cette année, c’était vraiment de réancrer l’événement sur la Côte-de-Beaupré , dit-elle.

Événement phare de l'entreprise Gestev depuis 1991, la compétition a changé de producteur dans la dernière année. Mouvement Production, une nouvelle entité, a pris le guidon de ce qu’on appelait auparavant le Vélirium .

On a vécu une transition qui était quand même majeure, on a travaillé fort. Et ce qui est beau, c’est de voir que le public est là et que les athlètes sont heureux , laisse tomber Mme Couture.

Retour sur les performances de samedi

L’épreuve de descente est déjà une épreuve extrême, à la Coupe du Monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne, mais elle l’était encore plus, samedi, en raison des quelques averses qui se sont abattues sur le secteur.

Des conditions météorologiques qui ont mené à plusieurs chutes, dont celle du champion en titre et favori de la foule, le Canadien Finnley Iles.

Gabriel Néron, le seul Québécois en action samedi, a pris le 37e rang.

N’empêche, deux athlètes se sont démarqués samedi : l’Autrichienne Valentina Hôll, championne au classement de la Coupe du monde, et le Canadien Jackson Goldstone, qui ont remporté les épreuves de descente respectivement chez les femmes et chez les hommes.

La saison a été formidable , a lancé Valentina Höll. J’ai gagné 4 coupes du monde, je suis championne du monde, et j’ai gagné le classement cumulatif. Ça n’aurait pas pu être mieux.

C’était incroyable! , s’est exclamé pour sa part Jackson Goldstone. J’ai eu une bonne course, j’ai fait peu d’erreurs. J’adore cette foule.

Une chose est sûre, ladite foule ne s’était pas laissée refroidir par la pluie. Des « dizaines de milliers de personnes » étaient présentes, souligne Marie-France Couture.

La compétition, qui se tenait habituellement au mois d’août, a lieu pour la première fois en saison automnale.

La raison? Une refonte du calendrier fait en sorte que, maintenant, l'Amérique du Nord est à la fin de la Série mondiale, explique Mme Couture.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin et de Guillaume Piedboeuf