Les communautés israélienne et palestinienne au Manitoba espèrent la paix, après que le Hamas ait lancé une offensive surprise contre Israël samedi.

C'est toujours triste de voir ces choses arriver parce que les personnes innocentes sont toujours celles qui sont le plus touchées , lâche le président de la Canadian Palestinian Association of Manitoba, Ramsey Zeid.

Il souligne que la communauté palestinienne du Manitoba suit la situation et espère une résolution pacifique du conflit.

Nous prions et nous espérons que les gens de Gaza, de Palestine et d'Israël sont en sécurité et qu'aucun autre innocent ne sera tué ou blessé , poursuit Ramsey Zeid.

Samedi, la branche armée du Hamas palestinien a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des résidents d'Israël. Les forces israéliennes ont rapidement déclenché une riposte.

Les frappes et les combats ont fait des centaines de morts des deux côtés, au moins un millier jusqu'à maintenant. Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a d'ailleurs déclaré qu'Israël et la bande de Gaza sont en guerre .

Ouvrir en mode plein écran Un soldat israélien se repose sur un canon d'artillerie à un endroit non divulgué dans le nord d'Israël. Photo : afp via getty images / AFP / Jalaa Marey

Ramsey Zeid dit ne pas être surpris par les attaques. Quand quelqu'un est poussé dans un coin à répétition, il finit par se défendre, par exploser , note-t-il.

Un représentant de Independent Jewish Voices Winnipeg, Harold Shuster, abonde dans le même sens.

Même si je n'encourage pas la violence, je peux comprendre comment quelqu'un se retrouve dans une position où il voit la violence comme seule option pour se libérer , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des citoyens palestiniens inspectent les dégâts causés à leurs maisons par les frappes aériennes israéliennes le 8 octobre 2023 dans la ville de Gaza. Photo : Getty Images

De son côté, la Jewish Federation of Winnipeg dit soutenir Israël.

Nous prions pour la sécurité des Israéliens et des braves forces militaires qui défendent notre peuple et leur pays , écrivent dans une déclaration le président de l'organisation, Gustavo Zentner, et son directeur général, Jeff Lieberman.

La cheffe du Parti progressiste-conservateur du Manitoba, Heather Stefanson, et le premier ministre désigné de la province, Wab Kinew, ont tous deux condamné les attaques du Hamas.

Je condamne les attaques terroristes contre Israël, le fait de cibler des civils et je soutiens le droit du pays à se défendre. J'espère que le conflit va se calmer rapidement , a déclaré Wab Kinew samedi.

Nous soutenons la communauté juive , a pour sa part dit Heather Stefanson dans une déclaration.

Un conflit complexe

L'éruption de violence est le résultat des tensions qui existent depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, voisine d'Israël, en 2007, selon la professeure travaillant sur le conflit israélo-palestinien à l'Université du Manitoba Tami Jacoby.

C'est le même genre de cycle d'attaques et de contre-attaques qui subsiste depuis des décennies , précise-t-elle.

La professeure ajoute que le conflit est dans une impasse, puisque Israël et le Hamas n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Je n'aime pas le reconnaître, mais je suis cynique et je ne crois pas que les choses vont changer , dit-elle.

Il n'y a pas de solution à l'horizon.

Tami Jacoby espère que les militants des deux diasporas ne jetteront pas de l'huile sur le feu. Tout ce que ça ferait, c'est alimenter la haine et la violence qui entourent ce conflit, ce qui n'aiderait pas la majorité des gens , souligne-t-elle.

Avec les informations de Associated Press