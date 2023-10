Avec la présence de la grande faune sur la route, la vigilance est de mise

Le ministère des Transports invite à la prudence et met en garde les automobilistes contre le danger de heurter un animal.

En ce début d'automne, les autorités rappellent les risques de présence de la grande faune sur les routes, notamment à l’aube et au crépuscule.

En cas de signalement, il est notamment recommandé de ralentir, d'actionner les freins à plusieurs reprises et d'éviter les manœuvres brusques pour éviter l'animal.

Le Québec a enregistré entre 2020 et 2022 en moyenne annuellement 6 952 accidents routiers impliquant la grande faune.

Publicité

En Abitibi-Témiscamingue, la majorité des accidents impliquant les animaux se produisent durant le mois d'octobre et concernent surtout des orignaux. Il y a aussi l'ours, le caribou à de rares occasions et quelques chevreuils qui peuvent être impliqués, explique le ministère.

En 2022, il y a eu 109 accidents impliquant des animaux dans la région, indique Nicole Gaulin, Conseillère en communication, Direction générale de l’Abitibi-Témiscamingue au ministère des Transports.

En 2022, c'était 7 chevreuils qui étaient impliqués dans des accidents. Au niveau des orignaux, ours et caribous, on a dénombré 102 accidents. [...] Dans la région, on est chanceux, depuis 2021, on ne déplore pas de morts qui sont causés par un accident avec la grande faune. La plupart, par contre vont causer des dommages matériels , souligne la responsable.

En plus de la signalisation pour informer de la présence de la grande faune sur les routes, des clôtures anti-cervidés et des passages fauniques ont été aménagés à divers endroits au Québec.

En Abitibi-Témiscamingue, le ministère n'a pas de projet pour installer ce genre de structures.