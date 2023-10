À Terre-Neuve-et-Labrador, les shérifs ont du mal à percevoir les amendes et faire le suivi des paiements ordonnés par la cour.

La vérificatrice générale (VG) de la province, Denise Hanrahan, en a jugé ainsi dans son rapport sur les pratiques du Bureau du shérif en chef.

Selon la VG, le ministère de la Justice n'encadre pas adéquatement les activités du Bureau du shérif en chef.

Des amendes payées, mais les chèques jamais encaissés

Denise Hanrahan a découvert des chèques périmés d'une valeur 59 700 $ , jamais encaissés. Plusieurs d'entre eux, d'une valeur totale de 1500 $, dataient d’il y a cinq ans ou plus.

Dans une année, c’est une somme de 4 à 5 millions de dollars qui transite par le Bureau du shérif en chef.

Qu'est-ce que le Bureau du shérif en chef? Le Bureau du shérif en chef est une agence supervisée par le ministère provincial de la Justice et de la Sécurité publique. Il remplit des rôles administratifs comme la gestion du système de jury. Les shérifs sont aussi responsables de la sécurité dans les tribunaux de la province. Ils font aussi appliquer les ordonnances judiciaires, comme les amendes et les dédommagements.

La VG souligne que le bureau n’affecte pas assez de personnel à la gestion de ces amendes et de ces paiements. Cela empêche le bon déroulement de tâches de routine, comme retrouver les individus qui n’ont pas payé leurs amendes.

Cela nuit aussi aux gens à qui de l'argent est dû après un jugement de la cour. Il arrive aussi que ces gens déménagent et le Bureau du shérif en chef a parfois de la difficulté à les trouver pour faire le suivi des paiements.

Ouvrir en mode plein écran Le Bureau du shérif en chef est notamment responsable de la sécurité dans les tribunaux, comme la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador à Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : CBC / Jeremy Eaton

Une des choses que nous avons notées dans notre rapport, c’est que [le Bureau du shérif en chef] ne semble pas au courant qu’il existe d’autres façons de retracer des individus dont ils n’ont pas l’adresse , critique la vérificatrice générale.

Denise Hanrahan dit aussi avoir constaté plusieurs exemples de pratiques de travail dépassées, comme le recours à des notes écrites, passées d’un employé à l’autre.

Par ailleurs, la VG souligne que les états financiers vérifiés des six dernières années ne sont pas complets.

Elle explique ne pas avoir détecté de fraudes ou de pratiques financières douteuses, mais rappelle que l’on ne peut pas en être absolument certain si l’on n’a pas tous les documents.

Je ne peux pas faire un audit de ce qui n’existe pas.

Elle donne au ministère de la Justice et de la Sécurité publique trois ans pour mettre en œuvre ses recommandations.

Elle demande entre autres que le ministère supervise mieux le Bureau du shérif en chef, et qu’il assure que le bureau ait du personnel qualifié – et en nombre suffisant – pour bien gérer la perception des amendes et le suivi des paiements.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité de Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas commenté le rapport de la vérificatrice générale.