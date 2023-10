Des viticulteurs confrontés à une piètre récolte dans la vallée d’Annapolis

L'année a été difficile pour les viticulteurs de la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse. La province n’a pas été épargnée par les catastrophes naturelles, ce qui entraîne des récoltes décevantes.

Les vendanges viennent de se terminer et le bilan n’est pas fameux. Cette année, les quantités sont faibles et la qualité est faible aussi donc c’est le pire des scénarios , estime Jean-Benoît Deslauriers, vigneron aux vignobles Benjamin Bridge, installé près de Wolfville.

Souvent quand la quantité est faible, la qualité monte proportionnellement , poursuit-il. Mais pas cette année.

Ouvrir en mode plein écran L'Association des vignerons de la Nouvelle-Écosse affirme qu'il faudra des années aux vignobles pour se remettre de la récente vague de froid extrême. Photo : Reuters / Coco Casablanca

Si la quantité est aussi maigre, c’est en raison de la météo. En février, la province a été frappée par un rare épisode de froid extrême.

C'est venu réduire les rendements d'à peu près 50 % , explique Jean-Benoît Deslauriers.

Si la qualité est pauvre, là aussi la météo est à blâmer. Des pluies diluviennes tombées en juillet jusqu’au passage de la tempête post-tropicale Lee à la mi-septembre, les fortes précipitations de l’été sont venues encore compliquer la situation.

Les vignobles Benjamin Bridge sont particulièrement touchés, car ils utilisent principalement des cépages d’origine européenne comme le chardonnay et le pinot noir, moins adaptés et donc plus sensibles au climat canadien.

Publicité

Réorientation vers des cépages locaux

Ailleurs dans la vallée d’Annapolis, d’autres vignobles s’en sortent mieux. Simon Rafuse, vigneron pour les vignobles Blomidon, explique que ce n'est pas une année exceptionnelle, mais ce n'est pas l'horreur non plus .

Le problème, c'est surtout la quantité des vendanges.

On a à peu près le tiers de ce qu'on avait prévu , explique Simon Rafuse.

Ouvrir en mode plein écran Les Vins Blomidon à Canning en Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Ce qui a sauvé les vendanges chez eux, c’est l’utilisation des cépages plus robustes comme Tidal Bay, plus adapté au climat de la région que les variétés européennes.

Publicité

Même dans les situations extrêmes ou des températures extrêmes, des tempêtes, on arrive, la plupart des années, peut-être pas toutes les années, à faire des vins, de très bons vins pour ce climat , croit Simon Rafuse.

Dans son vignoble, la décision a été prise d’arracher des vignes européennes pour les remplacer par des variétés plus résistantes, plus locales.

D’après un reportage de Paul Légère