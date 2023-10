Des voies ferrées utilisées par des passeurs pour entrer illégalement aux États-Unis

Après les champs de maïs, les forêts, les boisés et les terrains privés, place aux voies ferrées québécoises.

Depuis quelques semaines, des passeurs basés au Canada ont adapté leurs techniques et font désormais traverser illégalement des migrants vers les États-Unis d’une nouvelle façon, contribuant ainsi à la forte hausse du nombre de passages clandestins à la frontière.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, des dizaines de passages de ce type ont récemment été dénombrés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Québec depuis la fin de l’été.

Plusieurs incidents ont été signalés et font présentement l'objet d'une enquête , confirme Charles Poirier, porte-parole de la GRC .

Ces activités illicites se déroulent souvent la nuit, avant le lever du soleil ou en tout début de matinée.

Des migrants peuvent être déposés devant les rails, parfois en traversant un champ, avant de poursuivre leur chemin à pied, sur la voie ferrée. Une fois arrivés aux États-Unis, un autre véhicule les attend.

Ouvrir en mode plein écran Des véhicules passent par certains champs pour rejoindre des voies ferrées afin de traverser illégalement la frontière canado-américaine. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

Un autre procédé a également été constaté : les voitures des passeurs, souvent des véhicules de location provenant de l'Ontario, poursuivent leur route directement sur la voie ferrée avant d’accélérer jusqu’à la frontière canado-américaine.

Dans certains cas, les véhicules ont carrément été abandonnés sur la voie ferrée après s’être enlisés dans le substrat pierreux qui supporte les rails , poursuit Charles Poirier.

La GRC prend très au sérieux ces incidents, car ils représentent un véritable danger pour les migrants, les conducteurs et les opérateurs de train, ainsi que pour nos patrouilleurs.

Deux secteurs sont particulièrement ciblés par ces passeurs : le territoire de Valleyfield, dans le sud-ouest du Québec, avec une voie ferrée qui traverse la frontière aux alentours de Dundee, et le chemin de fer au bout du chemin Wolfe Ridge, à Saint-Georges-de-Clarenceville, dans le Haut-Richelieu.

À ces endroits, aucune barrière ou protection physique n’empêche les migrants de pénétrer dans ces lieux.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux migrants se rendent clandestinement aux États-Unis en passant par des bois et des champs du Québec. (Photo d'archives / USBP) Photo : Autre banques d'images / Patrick Andre Perron

Des voies ferrées déjà fermées, des mesures en cours

Ces situations ont déjà entraîné la fermeture de certaines voies ferrées pendant plusieurs heures , précise la GRC en évoquant des incidents qui représentaient un danger pour la sécurité publique .

Publicité

Aucune collision entre des migrants, des véhicules et des trains n'a cependant été constatée à ce jour.

Pour limiter les risques, l’entreprise CSX Transportation, propriétaire des rails, a immédiatement pris des mesures , explique Transports Canada, qui assure avoir avisé la compagnie ferroviaire américaine.

La vitesse des trains a par exemple été réduite dans les zones concernées afin de mieux repérer tout obstacle pouvant se trouver sur la voie .

L'absence de protection du matériel et des mouvements dans une zone où l'on sait que le public accède illégalement aux voies crée une situation où une personne pourrait être blessée et pourrait causer un déraillement entraînant des dommages à l'environnement ou à la propriété.

Plus de 2000 personnes interceptées durant l'été

Ce nouveau phénomène survient au moment où les agents américains sont aux prises avec un nombre record de migrants qui quittent illégalement le Canada par voie terrestre.

Publicité

Depuis plus d’un an, cette tendance, appelée southbound par les forces policières, ne cesse de s’accentuer. Selon la police américaine, en l'espace d'un an, les interceptions dans le secteur de Swanton ont bondi de 550 %.

Cette zone, qui s’étend sur près de 470 km, est frontalière avec le Québec. Elle comprend notamment les États de New York et du Vermont.

Cet été, entre juin et août, 2147 personnes ont été arrêtées par les patrouilleurs américains dans ce secteur, contre 414 à la même période l’an passé.