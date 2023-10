Faire son marché aux États-Unis pour faire de grandes économies

Alors que la facture d'épicerie moyenne augmente malgré le ralentissement de l'inflation, les acheteurs canadiens font tout ce qu'ils peuvent pour réduire les coûts des aliments.

Dans le cas d'une résidente de la Colombie-Britannique, cela signifie faire ses achats de l’autre côté de la frontière américaine.

Brandi Dustin vit à Roosville, à seulement 15 minutes en voiture d'un supermarché à Eureka, au Montana.

Même avec la faiblesse du dollar canadien et l'essence qu'elle dépense pour traverser la frontière deux fois par semaine, Brandi Dustin dit qu'elle économise environ 300 $ par mois en achetant toute sa nourriture aux États-Unis.

Le dollar est horrible, mais j'économise toujours. Je vérifie quelles sont les ventes au Canada et chaque fois que je regarde, je me dis : "oh, je sais que je peux économiser davantage aux États-Unis."

Elle affirme que le pain, les fruits et les légumes coûtent à peu près le même prix qu'au Canada, mais que le lait, le fromage, le beurre et la viande sont beaucoup moins chers.

Nous avons mangé des tonnes de côtes levées cet été, ce que je n'avais pas mangé depuis des lustres , a-t-elle déclaré. Hier, j'ai acheté un rôti de porc de pour 3,73 $ US. Cela représente environ 5,12 $ CA. À l'épicerie la plus proche au Canada, des rôtis de porc de taille équivalente coûteraient environ 13 $ CA.

Publicité

Et oui, elle peut rapporter un rôti de porc de l'autre côté de la frontière, selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

En fait, si elle le voulait vraiment, la mère de famille pourrait rentrer chez elle avec 20 kg d'ailes de poulet, 20 kg de pommes, 20 kg de cheddar et 20 litres de lait, à condition que tout soit destiné à sa consommation personnelle et soit déclaré à la frontière.

Brandi Dustin a confié qu'on ne lui avait jamais demandé de payer des taxes sur la nourriture.

Des salaires plus bas peuvent signifier des prix plus bas

L'économiste canadien de l'alimentation Michael von Massow affirme que de nombreux facteurs contribuent à la baisse des prix des denrées alimentaires aux États-Unis, mais à son avis, le plus important est la différence de salaire.

Ouvrir en mode plein écran Michael von Massow est professeur d'économie de l'alimentation, de l'agriculture et des ressources de l'Université de Guelph Photo : (Gracieuseté : Université de Guelph)

Les coûts de main-d'œuvre sont plus élevés ici , a déclaré le professeur d'économie de l'alimentation, de l'agriculture et des ressources de l'Université de Guelph. Les gens dans les épiceries au Canada sont mieux payés que la plupart des gens dans les épiceries aux États-Unis.

Publicité

Le salaire minimum horaire au Canada varie de 13 $ à 16,77 $, tandis qu'aux États-Unis, le salaire minimum fédéral est de 7,25 $ US par heure et n'a pas été augmenté depuis 2009.

Trente états et quarante-huit localités ont cependant imposé un salaire minimum plus élevé.

Néanmoins, Michael von Massow a déclaré que les salaires plus bas aux États-Unis faisaient baisser les coûts des supermarchés ainsi que de nombreux autres maillons de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, tels que l'agriculture, la transformation, la fabrication et le transport.

La taille du marché compte

Une autre raison pour laquelle certains produits alimentaires sont moins chers aux États-Unis est que l’industrie américaine des épiceries dessert une population neuf fois plus grande que celle du Canada.

La taille du marché est énorme , a déclaré Ambarish Chandra, professeur agrégé d'économie à l'Université de Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Ambarish Chandra est professeur agrégé d'économie à l'Université de Toronto. Photo : (Gracieuseté : Rotman School of Management)

Les États-Unis opèrent à une échelle beaucoup plus grande. Les épiciers peuvent donc proposer leur gamme de produits à des prix beaucoup plus bas sur le marché américain qu'au Canada.

Selon la société d’études de marché IBISworld, il y a actuellement 55 000 épiceries de plus aux États-Unis qu’au Canada et Ambarish Chandra affirme que plus de supermarchés entraînent plus de concurrence.

Le Canada n'a généralement pas fait du bon travail pour stimuler la concurrence et nous en payons donc en quelque sorte le prix également.

Selon les deux experts, il faut aussi prendre en considération l'influence que Walmart a eue sur les prix des denrées alimentaires aux États-Unis. Les ventes de la chaîne représentent un quart de la part de marché de l’épicerie chez nos voisins du sud.

Parce que la chaîne Walmart est si dominante aux États-Unis, elle peut faire baisser les prix. Cela oblige bien sûr tous ses concurrents à essayer de les égaler , a déclaré Ambarish Chandra. Même s'ils ne correspondent pas exactement, ils s'en rapprochent.

Une option qui n’est pas pour tous les Canadiens

L'Agence des services frontaliers du Canada ne suit pas les raisons pour lesquelles les Canadiens voyagent aux États-Unis. Il est donc difficile de savoir combien de personnes font le voyage pour faire l'épicerie.

Cependant, Statistique Canada observe le nombre de Canadiens qui traversent la frontière et qui reviennent le même jour et il y a eu une augmentation chaque mois depuis mars.

En juillet, plus de 1,6 million de Canadiens ont fait une excursion d'une journée aux États-Unis, soit une hausse de près de 21 pour cent par rapport à juin.

Selon Ambarish Chandra qui fait des recherches sur les voyages et le commerce transfrontaliers, seulement un tiers environ de la population canadienne vit à moins de 100 kilomètres de la frontière américaine.

Ainsi, pour la plupart des Canadiens, cela ne vaut probablement pas le temps ni le coût de l'essence pour faire ses courses à l’extérieur du pays, mais c'est avantageux pour Brandi Dustin.

Le supermarché américain où elle fait ses courses est en réalité plus proche de chez elle que n’importe quelle épicerie canadienne.

À l'avenir, j'espère que nos prix pourront baisser un peu et que je pourrai soutenir un peu plus notre économie canadienne. Pour l’instant c’est difficile. Je fais donc ce que je dois faire pour subvenir aux besoins de ma famille , affirme-t-elle.

Avec les informations de Danielle Nerman