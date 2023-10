Les Tiger-Cats écrasent les Roughriders 38-13 à Regina

Les Roughriders de la Saskatchewan ont encaissé un cinquième revers de suite, s'inclinant 38-13 face aux Tiger-Cats de Hamilton, samedi au Mosaic Stadium.

Les Tiger-Cats ont porté leur fiche à 8-8 et ont rejoint les Alouettes de Montréal (8-7) au deuxième rang de la section Est. Les Alouettes accueillent le Rouge et Noir d'Ottawa lundi.

Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les éliminatoires et luttent pour l'avantage du terrain en demi-finale de l'Est.

Pour leur part, les Roughriders ont maintenant un dossier de 6-10. Ils occupent le troisième rang de la section Ouest, quatre points devant les Stampeders de Calgary (4-11).

Les Tiger-Cats ont dominé la première demie, prenant les devants 25-9 et récoltant 345 verges de gains à l'attaque. Bo Levi Mitchell et Matt Shiltz ont complété 12 de leurs 18 passes pour 276 verges, trois touchés et une interception.

Omar Bayliss a capté deux passes de touché en première demie, soit une de 10 verges de Mitchell et une de neuf verges de Shiltz, qui a aussi rejoint Sean Thomas Erlington pour un majeur de sept verges.