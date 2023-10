Un homme soupçonné de fraude « grands-parents » a été arrêté jeudi dernier par la police de Gander à Terre-Neuve-et-Labrador grâce à l’aide d’une victime.

Dans un communiqué publié vendredi, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) raconte comment une victime a été contactée par téléphone par un individu utilisant une technologie qui lui permet d’imiter la voix de son petit-fils. Celui-ci lui réclamait de l’argent pour une caution afin d’être libéré de prison.

Lors d'un deuxième appel, celui-là venant d’une personne se présentant comme l’avocat de son petit-fils, l'individu a expliqué à la victime qu’il allait passer récupérer l’argent à son domicile. Sans poser de question, la victime a fourni la somme demandée.

Peu de temps après, l’avocat a rappelé pour réclamer plus d’argent, prétextant des accusations plus graves déposées contre son petit-fils. La victime a alors commencé à se méfier. Elle s’est rendue au détachement de Gander pour déposer plainte.

Publicité

Après avoir discuté avec la GRC de l’approche à avoir face au fraudeur allégué, la victime a rappelé l’avocat et lui a donné rendez-vous à nouveau à son domicile pour lui fournir la deuxième somme d’argent réclamée.

À son arrivée à la résidence de la victime, l’homme a été arrêté. Selon la victime, il s’agissait du même homme qui était venu chercher l’argent la première fois.

D'autres plaintes pour des fraudes « grand-parents » à Terre-Neuve

Il a été identifié par la police comme étant Luiggi Giovanni Yataco, un homme de 34 ans originaire du Québec.

Il a comparu vendredi et a fait face à deux chefs d’accusation de fraude de plus de 5000 $.

Ouvrir en mode plein écran La GRC de Gander a arrêté le fraudeur allégué au domicile de la victime. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

La GRC continue d’enquêter et tente d’identifier une autre personne qui serait impliquée dans l’affaire. Ce type de fraude se multiplie à Terre-Neuve et ailleurs au pays et touche particulièrement les aînés vulnérables. D’autres plaintes similaires à celle-ci vont être ré-étudiées à la lumière de cette arrestation.