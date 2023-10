L’impact des organismes communautaires du Témiscamingue désormais connu

La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue (CDCT)connaît mieux maintenant l’impact socio-économique de ses organismes communautaires sur le territoire.

La corporation a mené une étude d’impact auprès de ses 29 membres .

L'objectif, c'était vraiment d'avoir des chiffres qui nous parlent et qui nous donnent le vrai portrait des organismes communautaires. Pour nous, c'était important puisqu'en travaillant avec eux, on voyait à quel point ils sont extraordinaires et l'apport incroyable qu'ils apportent pour le développement de notre territoire. Mais en ayant cette étude en main, ça nous permet de quantifier et de qualifier concrètement leur impact , indique la coordonnatrice de la CDC , Stéphanie Hein.

Les résultats démontrent que le milieu communautaire témiscamien est un acteur incontournable dans la MRC.

On y apprend par exemple que le financement total mobilisé dépasse 10 millions de dollars, de l'argent qui est directement investi dans la communauté.

Le milieu communautaire emploie près de 300 travailleurs et une masse salariale de près de 10 millions de dollars.

C'est certain qu'on va s'en servir comme plaidoyer pour démontrer l'importance du milieu communautaire. C'est aussi pour que les organismes communautaires soient justement reconnus comme un employeur de choix. On pense vraiment que ça va pouvoir permettre aux organismes communautaires de rayonner, à plusieurs niveaux et avec différents publics cibles , croit la responsable.

D'après l'étude, 59 % des organismes n'ont pas le financement dont ils ont besoin.

La corporation rappelle que lorsque le financement augmente, le nombre d’actions de sensibilisation réalisées de personnes servies augmente aussi.

Le financement n'est pas suffisant parce qu'on a démontré qu'il y avait quand même 59 % des organismes communautaires qui mentionnaient avoir des besoins financiers non comblés. Et on a aussi environ 50 % des membres qui sont présentement à la recherche de personnel pour combler leur équipe. Avec encore plus d'argent, il y aurait encore plus d'impact , insiste Stéphanie Hein.