Quatre blessés graves dans deux accidents à Brampton

Quatre personnes sont à l'hôpital dans un état grave après deux accidents de la route à quelques heures d'intervalle à Brampton.

La police de la région de Peel a été alertée d'une première collision a eu lieu peu après minuit dimanche près de l'intersection entre la rue Main et la promenade Gillingham. Selon les forces de l'ordre, deux véhicules sont impliqués. Trois occupants ont été transportés à l'hôpital : deux pour des blessures graves et l'autre pour des blessures mettant sa vie en danger.

La rue Main, qui est l'une des artères principales de la ville, demeurait fermée dans les deux sens dans ce secteur pour les besoins de l'enquête.

La seconde collision a eu lieu à l'aube. Les secours ont été appelés à 7 h 40 près de la promenade Central Park et la route Bramalea, à environ 6 km à l'est du premier accident. Une personne souffre de blessures graves et deux véhicules sont impliqués, selon la police. La route Bramalea demeurait fermée en fin de matinée.

Par ailleurs, la Police provinciale de l'Ontario a aussi signalé dimanche matin trois différentes collisions sur l'autoroute 410 près de la promenade Courtney Park, toujours à Brampton. Aucune mention sur d'éventuelles blessures n'a été communiquée. Les trois voies de droite de l'autoroute en direction nord ont été fermées la majeure partie de la matinée.