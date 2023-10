La tempête Philippe est arrivée dans la nuit de samedi à dimanche sur les Maritimes et continue à arroser les trois provinces. De forts vents et une mer agitée sont également attendus. Des conditions météorologiques qui privent de courant des milliers de clients en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Vers 10 h, 1400 clients de Nova Scotia Power étaient dans le noir, la majorité dans la région d'Halifax. Environ une demi-heure plus tard, cette panne était réparée. Il ne restait plus qu'environ 200 foyers toujours privées d'électricité.

À la même heure, près de 900 clients d’Énergie NB étaient eux aussi privés d’électricité la plupart dans les secteurs de Sackville - Port Elgin, dans le comté de Charlotte, et dans le Madawaska.

Au plus fort des pannes, vers 9 h, près 1900 clients n’avaient pas d’électricité.

À l’Île-du-Prince-Édouard, des milliers de clients étaient dans le noir au petit matin. Dans la matinée, toutes les pannes ont été réparées.

Peu de traversiers en mer dimanche matin

Du côté des transports, les conditions météorologiques compliquent certains déplacements.

Des restrictions sont en place sur le pont de la Confédération entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

En raison des vents forts, les voitures avec des remorques, les camions avec ou sans remorque, les véhicules récréatifs et les autobus ne sont pas autorisés à traverser pour le moment. Ces restrictions sont en place depuis 3 h du matin. Au cours de la matinée, des rafales à plus de 90 km/h ont été recensées.

La mer agitée par le passage de la tempête Philippe a poussé plusieurs compagnies de traversiers des Maritimes à interrompre leurs liaisons habituelles.

Les traversées entre Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et Digby, en Nouvelle-Écosse, sont annulées. Les départs de 8 h depuis Saint-Jean et celui de 11 h, à partir de Digby, sont concernés par ces annulations. Les traversées de l’après-midi sont pour l'instant maintenues.

Il n’y a pas non plus de traversées entre Wood Island, à l’Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse, dimanche. Northumberland Ferries a annoncé que toutes les liaisons sont annulées, y compris dans l’après-midi en raison des vents forts.

Les liaisons entre Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, et Bar Harbor, dans le Maine, sont également concernées par ses annulations.

Celles entre North Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Port aux Basques, à Terre-Neuve, ont également été interrompues dimanche toute la journée.