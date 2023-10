Les pompiers de La Sarre rencontrent les citoyens pour la prévention des incendies

Alors que s'amorce la Semaine de la prévention des incendies du 8 au 14 octobre, le service de sécurité incendie de La Sarre invite la population à visiter ses installations pour la traditionnelle activité portes ouvertes dimanche.

Cette année, le thème de cette semaine est Le premier responsable, c’est toi ! .

Le service incendie de La Sarre en profite pour appeler les gens à adopter des comportements sécuritaires.

Selon les statistiques du gouvernement, près de 49 % des incendies de maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine.

En moyenne 14 maisons sont endommagées chaque jour au Québec, causant 400 blessés et 29 000 personnes évacuées. Près de la moitié des victimes sont âgées de plus de 65 ans.

C'est d'essayer de sensibiliser les gens à justement avoir les bonnes pratiques pour éviter d'avoir des incendies dans les résidences. On axe autant sur plusieurs choses, notamment, s'assurer que notre avertisseur de fumée fonctionne, de ne pas faire de friture dans une casserole ou ne pas surcharger les circuits électriques par des barres multiprises. C'est un petit peu les thèmes que nous, on aborde lorsqu'on fait de la prévention , explique le directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile, Luc Goudreau.

Le responsable ajoute que le programme d'inspection des avertisseurs de fumées se poursuit tout au long de l'année à La Sarre.