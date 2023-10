Le Conseil des Premières Nations de l’Île-du-Prince-Édouard appelle le conseiller municipal de Charlottetown Mitch Tweel à s’excuser et à démissionner après les déclarations qu’il a faites lors du dernier conseil municipal.

Le Conseil s’est offusqué d’un commentaire qu’il a fait le 25 septembre lors des débats concernant l'installation d'un site de prévention des surdoses, qui a finalement été refusé.

Opposé à cette ouverture, Mitch Tweel s’est servi du Community Outreach Centre, qui se trouve dans sa circonscription, pour justifier son désaccord.

Regardez ce qu’il est devenu dans les derniers mois, la dernière année. Quelle que soit la drogue que vous souhaitez, vous pouvez l’obtenir. Le matériel pour se droguer est distribué. Ce soir encore, il y aura une camionnette qui distribuera du matériel. Il suffit de faire un tour en voiture pour le voir , a assuré le conseiller municipal.

Le Conseil des Premières Nations de l'île explique que la camionnette décrite par M. Tweel est l’unité mobile de réduction des risques du Conseil qui fournit des seringues propres, du matériel de premiers secours ainsi que des vêtements. Cette unité fait partie d’un programme financé par Santé Canada.

Une incitation à l’intimidation, au harcèlement

Dans une lettre adressée à Mitch Tweel et au conseil municipal, le Conseil des Premières Nations soutient avoir déjà des inquiétudes concernant la sécurité du personnel de l’unité mobile et craint que ces derniers commentaires ne fassent qu'augmenter la haine.

La suggestion du conseiller Tweel de "faire un tour en voiture pour voir" les "activités illicites" de l'équipe mobile de réduction des risques est une incitation à l’intimidation, au harcèlement, à la violence verbale, au traitement défavorable d'autrui et au détriment de la fourniture d'un service à la communauté , est-il écrit dans la lettre signée par la cheffe Lisa Cooper.

L'unité mobile de réduction des risques distribue des seringues propres aux personnes qui en ont besoin. (Photo d'archives)

En l’absence de réponse à sa lettre, le Conseil des Premières Nations de l’île a décidé de déposer une plainte officielle.

Le Conseil juge qu’il pourrait s’agir d’ un acte de discrimination à l’égard des personnes autochtones si le conseiller Tweel était au courant que la camionnette était gérée par le Conseil des Premières Nations de l’Île-du-Prince-Édouard et son équipe .

Le Conseil souhaite que M. Tweel s’excuse publiquement, aille se former sur ces questions et quitte ses fonctions, soit en démissionnant soit en étant congédié.

Le conseiller réitère ses inquiétudes

Samedi, Mitch Tweel a assuré qu’il n’avait aucune intention de s’excuser ou de démissionner. Il a également réitéré son inquiétude concernant le Community Outreach Centre et l’efficacité de l’unité mobile de réduction des risques.

Mitch Tweel refuse de s'excuser pour les propos qu'il a tenus.

Le problème avec le Outreach Centre et la distribution non autorisée de matériel de drogue dans l’installation et dans la communauté préoccupe les habitants de la ville depuis plusieurs mois et, depuis que le gouvernement a ouvert ce centre, les habitants veulent que leurs quartiers et leurs communautés soient sûrs et sécurisés , a-t-il écrit dans un courriel.

Il a également suggéré que les seringues distribuées par le Conseil des Premières Nations finissent jetées dans le quartier résidentiel autour du centre.