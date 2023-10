Les forces israéliennes traquaient dimanche des centaines de combattants palestiniens infiltrés en Israël et bombardaient la bande de Gaza, après que le premier ministre Benyamin Nétanyahou a évoqué une guerre « longue » contre le Hamas, à l'origine d'une offensive inédite lancée la veille.

Plus de 600 morts côté israélien, plus de 300 morts côté palestinien, des centaines de combattants palestiniens infiltrés dans les localités israéliennes limitrophes de Gaza, de nombreux Israéliens enlevés. Pour Israël, cette escalade est la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies.

L'armée israélienne a annoncé qu'elle évacuerait dans les prochaines 24 heures tous les habitants résidant dans des localités proches de Gaza, territoire sous contrôle du Hamas, ennemi juré d'Israël.

Cherchant à reprendre la main après l'offensive surprise lancée samedi à l'aube en plein Shabbat, le repos hebdomadaire juif, les forces israéliennes traquaient dimanche les combattants infiltrés dans le sud d'Israël et poursuivaient leurs frappes aériennes contre des cibles à Gaza où des bâtiments ont été aplatis.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Des dizaines de milliers de soldats sont déployés dans le secteur sud où des combats héroïques sont en cours pour libérer des otages et nous allons [...] tuer chaque terroriste présent en Israël , a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Daniel Hagari.

Ouvrir en mode plein écran Un Palestinien devant les décombres de la tour Al-Watan de la ville de Gaza, détruite par une frappe aérienne israélienne. Photo : Getty Images / AFP / Mohammed Abed

Les forces israéliennes ont indiqué avoir repris le commissariat de police à Sdérot, après avoir neutralisé 10 combattants qui s'y trouvaient.

Publicité

La première phase est en train de s'achever [...] par l'élimination de la grande majorité des forces ennemies qui se sont infiltrées sur notre territoire , a déclaré M. Nétanyahou, en avertissant que la guerre sera longue et difficile .

Sous le couvert d'un déluge de roquettes tirées sur Israël, les combattants du Hamas, à bord de véhicules, de bateaux et même de parapentes motorisés, se sont joués samedi de l'imposante barrière autour de Gaza, attaquant des positions militaires et des civils en pleine rue.

De nouveau dimanche, les combattants palestiniens ont tiré des roquettes sur Israël.

Israël a été en outre attaqué à sa frontière nord avec le Liban. Le Hezbollah libanais, un allié du Hamas et de l'Iran, a tiré des obus sur un secteur contesté à la frontière, entraînant une frappe de drone israélienne sur une cible du Hezbollah dans le sud du Liban.

Otages et disparus

En Égypte, deux touristes israéliens ont été tués par un policier qui a tiré sur eux à Alexandrie, selon un média.

Publicité

En Israël, les autorités n'ont pas précisé le nombre de civils et militaires israéliens enlevés par les combattants palestiniens, mais le site d'information israélien en ligne Ynet avance une estimation d'une centaine de personnes .

Certains des Israéliens à la recherche de leurs proches, interrogés sur les radios et télévisions, ont dit les avoir vus sur des vidéos d'otages du Hamas à Gaza circulant sur les réseaux sociaux.

Le Hamas et le djihad islamique, un autre groupe palestinien armé, ont affirmé avoir capturé de nombreux soldats .

Ce qui s'est passé est sans précédent en Israël , a reconnu Benyamin Nétanyahou, en commentant l'offensive du Hamas.

Le premier ministre israélien a promis samedi de venger cette journée noire pour Israël, la plus sanglante depuis le début de la guerre du Kippour il y a cinquante ans, qui a coûté la vie à quelque 600 Israéliens selon les derniers décomptes du ministère israélien de la Santé en milieu de journée, dimanche.

J'ai vu beaucoup de corps , a dit à l' AFP Shlomi, un Israélien, à côté de cadavres près du kibboutz Gevim (sud).

Dans la bande de Gaza, 313 Palestiniens ont été tués et près de 2000 blessés selon le Hamas.

Ouvrir en mode plein écran Le système antimissile israélien « le Dôme de Fer» intercepte les roquettes lancées depuis la bande de Gaza, vue depuis Ashkelon, dans le sud d'Israël, le 8 octobre 2023. Photo : Reuters / AMIR COHEN

Un Conseil de sécurité de l'ONU attendu

L'offensive du Hamas a été lancée 50 ans et un jour après la guerre israélo-arabe de 1973 qui avait pris Israël totalement par surprise, entraînant la mort de 2600 Israéliens en trois semaines de combats.

Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir déclenché samedi l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre Israël et avoir tiré plus de 5000 roquettes pour mettre fin aux crimes de l'occupation .

Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie, un territoire palestinien, et la partie orientale de Jérusalem, et impose un blocus à Gaza depuis plus de 15 ans.

L'armée israélienne, qui a compté plus de 3000 tirs palestiniens, a déclenché l'opération Sabres de fer , détruisant des bâtiments présentés comme des centres de commandement du Hamas à Gaza.

Selon Médecins sans frontières, une frappe a touché un hôpital, causant des décès.

Israël a suspendu les livraisons d'électricité, de nourriture et de biens d'Israël vers le territoire palestinien. Les écoles sont restées fermées dimanche, début de la semaine en Israël.

L'attaque du Hamas a été condamnée par les Occidentaux et le président américain Joe Biden a assuré Israël de son soutien inébranlable .

Le Conseil de sécurité de l' ONU doit tenir dimanche une réunion d'urgence sur la situation.

Cette offensive a été lancée alors que des négociations entre Israël et l'Arabie saoudite sous l'égide des États-Unis, semblaient s'accélérer en vue d'une normalisation, un rapprochement majeur condamné par le Hamas et son allié iranien.

L'Iran s'est félicité de l'offensive du Hamas.