Le District scolaire francophone Sud (DSFS) se plie en quatre pour faciliter l’intégration de ses nombreux nouveaux élèves internationaux et de leurs familles. Samedi, le DSFS organisait une journée d’orientation pour les nouveaux arrivants afin de les mettre en contact avec les organismes gouvernementaux et communautaires.

Parmi les quelque 800 nouveaux élèves inscrits dans les écoles du district pour la rentrée 2023, 560 sont issus de l’immigration.

Un défi pour le district, mais aussi pour les familles qui débarquent dans un système entièrement différent de ce à quoi ils sont habitués.

Amira Kedhiri est responsable du service d'accueil et d'accompagnement des nouveaux arrivants au District scolaire francophone Sud.

Comme nouvel arrivant, certainement il y a beaucoup de différences entre un système d'où on vient et le système ici au Nouveau-Brunswick. Alors on a besoin de quelqu’un qui nous explique les différences. Et plus on explique les différences et ce qu’on offre dans notre système et comment il fonctionne, moins les familles vont vivre de difficultés et de défis , explique Amira Kedhiri, responsable du service d'accueil et d'accompagnement des nouveaux arrivants au DSFS .

Et il semblerait que cette aide du district soit la bienvenue. La salle Foyer au parc Rotary à Dieppe, où était organisée la rencontre, était pleine.

Face à eux, une dizaine d’organismes gouvernementaux et communautaires leur ont fourni des renseignements sur les divers services administratifs, financiers et des activités communautaires.

Le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, le Repaire jeunesse de Moncton, le club Optimiste Moncton-Dieppe et Sport Jeunesse Nouveau-Brunswick faisaient notamment partie des organismes présents.

Il nous faut de l’information , assure une participante

Des ressources particulièrement appréciées par certains participants, comme Souleymane Silué, originaire de la Côte d’Ivoire. Sa fille Katana est inscrite en 3 e année à l'école Champlain à Moncton.

Il a pu trouver des réponses à certaines interrogations.

À qui on peut s'adresser quand on a des besoins, au plan professionnel comme social et aussi les aides par rapport aux enfants. Comment les encadrer. En tout cas, il y a beaucoup de ressources ici.

Souleymane Silué estime que la journée d'orientation est très utile pour savoir toutes les options qui s'offrent à lui.

Pour Ngassa Carolle, cette journée est nécessaire.

On ne peut pas se passer de ça. Il faut toujours ça pour nous aider à nous intégrer facilement. Quand nous venons d’arriver, on ne connaît rien, il nous faut l’information , assure la femme, originaire du Cameroun.

Retenir les familles

Bien intégrer ces familles, c’est aussi mettre une chance de plus de les retenir. Pour la Ville de Dieppe qui accueillait l’événement, cela reste un grand défi.

On fait le nécessaire pour qu'ils se sentent chez eux. On est disponible pour eux. [...] On voit que la ville donne plus d'efforts pour accueillir les nouveaux arrivants et les accompagner , explique Christian Camilleri, coordonnateur en immigration, diversité et inclusion à la Ville de Dieppe. Il croit que ce genre d’événements permet de créer des liens durables .

