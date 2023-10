L’intelligence artificielle pour lutter contre les changements climatiques

L'intelligence artificielle offre un monde de possibilités et, parmi elles, on retrouve la lutte aux changements climatiques. D'ailleurs, l'Université de Montréal collabore actuellement avec la Chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) dans le but de développer une application maximisant la réduction des gaz à effet de serre.

Chaque année, Carbone boréal plante des milliers d'arbres. L'organisme de recherche associé à la Chaire en éco-conseil de l'UQAC permet ainsi à ceux qui le souhaitent de compenser leurs gaz à effet de serre. Cependant, faire le suivi de ces plantations est un travail qui demande temps et argent.

Normalement, le suivi va se faire à pied, [avec] une équipe de deux, quatre personnes qui vont se déplacer sur le terrain, mesurer les arbres , explique le professionnel de recherche, Olivier Fradette.

L'été dernier, la Chaire en éco-conseil s'est équipée d'un drone pour faciliter les choses. Grâce à l'intelligence artificielle, elle espère être en mesure de traiter les images captées par drone plus rapidement et à moindre coût.

Ouvrir en mode plein écran La Chaire en éco-conseil possède depuis un an un drone. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Depuis quelques mois, l'Université de Montréal travaille à développer une application qui permettra à la chaire de lutter contre les changements climatiques.

Publicité

L’idée, c’est qu’à partir de l’information de la hauteur des arbres, de la surface de la couronne des arbres et aussi de l’espèce des arbres, on peut remonter à la quantité de carbone qui est effectivement stockée , explique l'étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et à l'Institut québécois d'intelligence artificielle, Mélisande Teng.

On va pouvoir savoir [...] de façon fiable combien on a gagné ou perdu de CO2 parce qu’il arrive qu’on en perde quand il passe un feu. Il arrive qu’on en perde quand il y a des épidémies d’insectes , indique le corirecteur de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC, Claude Villeneuve.

Un monde de possibilités

Le traitement d'une multitude de données grâce à l'intelligence artificielle offre par le fait même une multitude de possibilités pour lutter contre les changements climatiques.

Ça va, par exemple, du domaine du transport, donc d’optimiser le transport [et] les réseaux de transport d’électricité. Ça peut aller aussi à mieux chauffer les bâtiments, donc réduire l’empreinte carbone des bâtiments , mentionne le professeur au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, Étienne Laliberté. Nous, on s’attaque plus à la gestion des écosystèmes naturels , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La capture du carbone évolue au gré du développement des forêts, mais aussi de la mort des arbres. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Attention, prévient toutefois Claude Villeneuve, qui donne l'exemple du courriel qui produit moins de gaz à effet de serre que le courrier.

Si vous produisez 10 fois plus de courriels que vous produisiez de courrier, peut-être qu’à un moment donné, dans certains endroits, il peut y avoir pas tant de différence [dans l'émission de GES] dépendamment comment est produite l'électricité , illustre-t-il.

L'intelligence artificielle en est à ses balbutiements dans la lutte aux changements climatiques et le plus grand défi, selon le professeur Étienne Laliberté, sera de la rendre accessible à tous ceux qui souhaitent réduire leur empreinte écologique.