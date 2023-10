Une douzaine de blessés dans l’effondrement d’une passerelle au Mont-Saint-Anne

Une passerelle s’est effondrée au Centre des congrès Mont-Saint-Anne samedi soir, blessant une douzaine de personnes réunies dans le cadre de la Coupe du monde de vélo de montagne.

L’accident est survenu peu après 21 h, lors de la soirée festive organisée dans le cadre de la compétition.

Une passerelle menant à la salle de l’événement a cédé, entraînant un bris partiel de la structure , indique par voie de communiqué Camille Asselin, la porte-parole de Mouvement Production, l’entreprise responsable d’organiser l’événement.

Les services d’urgences dépêchés sur les lieux

Toujours selon Mme Asselin, une équipe médicale a été immédiatement déployée sur les lieux de l'incident et une douzaine de blessés mineurs ont été signalés. Toutes les personnes concernées reçoivent actuellement les soins appropriés .

Le bâtiment a été évacué rapidement et la soirée festive a été annulée, ajoute-t-elle.

L'organisation Mouvement Production et ses partenaires souhaitent rassurer le public et les médias en indiquant que la situation est sous contrôle et que toutes les mesures nécessaires ont été appliquées rapidement pour assurer la sécurité des participants.

L’effondrement de la passerelle n’aura pas d’incidence sur la programmation et les compétitions prévues dimanche.