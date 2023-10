Qualifiés de « voisins pauvres », des OSBL risquent de perdre leur exonération fiscale

Le conseil municipal de Campbell River, en Colombie-Britannique, a voté en faveur de la suppression d'une exonération d'impôt foncier pour deux organismes sans but lucratif après qu'un conseiller a décrit ces organismes comme de mauvais voisins et nuisant au centre-ville.

Si le règlement est adopté lors de la prochaine réunion du conseil, la galerie d'art de Campbell River et la Vancouver Island Mental Health Society, qui gère un site de prévention des surdoses, devront payer des impôts fonciers l'an prochain.

La directrice exécutive de la galerie, Sara Lopez Assu, affirme que cela signifie que la galerie devra supprimer des programmes et des emplois.

Les gouvernements locaux de la Colombie-Britannique peuvent créer des règlements qui exemptent certains organismes de l'impôt foncier pour une période pouvant aller jusqu'à 10 ans à la fois.

Lors de sa plus récente réunion, le conseil a procédé à une troisième lecture de plusieurs motions liées au règlement fiscal, approuvant entre autres des exemptions totales ou partielles pour la Seniors' Centre Society, le Storey Creek Golf Club et la Guru Nanak Sikh Society.

Le conseiller Ron Kerr a ensuite pris la parole pour suggérer de supprimer les exemptions pour la galerie d'art et le site de prévention des surdoses.

Il a déclaré qu'une exemption pour le site de prévention des surdoses récompenserait les mauvais comportements et les mauvaises conduites dans le quartier .

À propos de la galerie d'art, il a déclaré qu'elle a un effet extrêmement préjudiciable sur nos entreprises du centre-ville . Il n'a pas donné d'exemples concrets, mais un autre conseiller, Ben Lanyon, a déclaré que la galerie d'art laissait les personnes sans-abri dormir sous les auvents.

La galerie d'art est située sur la place Spirit, au centre-ville. Sara Lopez Assu affirme que la zone est depuis des années un lieu de rassemblement pour les personnes sans logement.

En entrevue à l'émission radiophonique On the Island, elle a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de l'affirmation de Ben Lanyon selon laquelle les gens dormaient à l'extérieur, mais que la galerie s'efforce d'inclure les personnes sans logement dans sa programmation.

La galerie propose un programme hebdomadaire où les personnes aux prises avec l'itinérance, la toxicomanie ou la maladie mentale peuvent participer à des ateliers de création artistique.

Nous n'avons pas choisi le lieu où nous nous trouvons et nous n'avons certainement pas contribué à la crise dans laquelle nous nous trouvons , a déclaré Sara Lopez Assu. Mais nous voulons agir de manière respectueuse, faire preuve d'humanité et en tant que tel, nous essayons, en fait, d'être de bons voisins.

CBC/Radio-Canada n'a pas pu joindre le porte-parole de la Vancouver Island Mental Health Society, qui gère le site de prévention des surdoses.

Travailler avec et non contre

Shawn Decaire gère Kwesa Place, un refuge qui sert aussi de lieu de rassemblement pour les personnes sans logement de Campbell River. Il dit que sa ville est aux prises avec l'itinérance et la consommation de drogues, mais pas plus que d'autres municipalités.

Il a ajouté que le conseil a été élu avec la promesse de nettoyer la ville, mais que pour y parvenir, il devrait travailler avec les organismes à but non lucratif et non contre elles.

Campbell River compte d'incroyables organismes qui tentent d'aider les gens à faire face au traumatisme historique des pensionnats , a déclaré Shawn Decaire, soulignant que Campbell River est une communauté autochtone. Selon les données de Statistique Canada de 2016, 12,8 % de la population de la ville est autochtone.

Il affirme que la galerie d'art offre des programmes qui contribuent à diversifier la communauté en incluant des artistes issus des communautés autochtones, LGBTQ et noires.

Préoccupations en matière de sécurité publique

Plus tôt cette année, la ville est devenue la première de la province à proposer une interdiction de consommer des drogues illégales dans les espaces publics, invoquant des inquiétudes quant à la sécurité publique dans son centre-ville.

Au moment de publier, les conseillers Ron Kerr et Ben Lanyon n'avaient pas répondu à nos demandes de commentaires.

Avec les informations de l'émission On the Island, CHEK News, Kathryn Marlow et Justin McElroy