Une saison migratoire bien entamée au marais Oak Hammock

C'est la fin de semaine de l'Action de grâce qui est synonyme de rassemblement en famille ou entre amis. Pour les milliers d'oiseaux résidents du marais Oak Hammock, au Manitoba, c'est le signal pour plier bagage et entamer leur long périple migratoire.

Situé à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale manitobaine, le marais Oak Hammock accueille chaque année plus de 300 espèces d’oiseaux. Pour bon nombre d'entre eux, le début du mois d'octobre annonce le moment du départ vers le sud pour passer l'hiver au chaud.

Selon le directeur des communications et du marketing du marais Oak Hammock Jacques Bourgeois, les terres humides offrent un milieu idéal pour les oiseaux qui se préparent à migrer.

C’est le temps de voir des oies, des canards, des cygnes. Donc tout ce qui est gros oiseaux. Ils viennent souvent en grands groupes , annonce-t-il.

Présentement, j’estime la population résidente du marais, du point de vue des canards et des oies, à environ 60 à 80 000 individus. Donc c’est assez impressionnant de voir la nuit quand ils reviennent tous vers nous dans toutes les directions. Le ciel se remplit, c’est une cacophonie incroyable.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur marketing et communication du marais Oak Hammock, Jacques Bourgeois Photo : Radio-Canada / Raphaëlle Laverdière

M. Bourgeois affirme que pour ces oiseaux migrateurs, faire des réserves d'énergie est nécessaire avant le long périple. Il indique que les espèces se nourrissent dans les champs du marais. En automne, les oiseaux vont changer leur diète pour vraiment aller chercher le plus d’énergie possible pour pouvoir entamer la grande migration qui s’en vient , dit-il.

Il recommande aux amateurs de la nature de mettre de la nourriture à la disposition des oiseaux.

Pour les visiteurs du marais Oak Hammock, la saison de la migration est l’occasion de se familiariser avec le monde de l'ornithologie. Cet espace naturel se retrouve dans l'autoroute migratoire du Mississippi, explique Jacques Bourgeois. Certains des oiseaux migrent seulement au Minnesota, alors que d'autres oiseaux vont beaucoup plus loin, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Kim Huett, une touriste texane, se dit fascinée par le parcours migratoire des oiseaux. Photo : Radio-Canada

Kim Huett, originaire du Texas, se dit fascinée lorsqu'elle pense au long voyage que feront ces oiseaux.

J'aime penser à ces oiseaux et à toutes les frontières qu'ils traversent , dit-elle. On reçoit peut-être vos bernaches au Texas. Les prairies canadiennes sont très intéressantes pour la saison migratoire.

Pour le Winnipégois, Jeff Gottwald, il voulait venir voir les grands regroupements de bernaches du Canada.

J'aime l'automne. C'est l'un des derniers week-ends où on peut voir les bernaches. C'est bien de les voir dans un endroit , dit-il. On dirait qu'il y a plus de bernaches dans les dernières années.

En ce moment, précise Jacques Bourgeois, c'est la saison de migration de la sauvagine. Dans les prochaines semaines, ce sera le tour des oiseaux de proie comme les aigles. Puis, les oiseaux de l'Arctique, comme les harfangs des neiges viendront passer l'hiver avec nous.

Avec les informations de Raphaëlle Laverdière