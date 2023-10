Un piano Petrof reçu en cadeau inauguré à la cathédrale St. John à Saskatoon

Le pianiste classique français, Max Midroit, inaugure samedi soir le nouveau piano de la cathédrale St. John à Saskatoon. Un piano qui a été reçu en cadeau d'une collection privée.

Le pianiste, basé à New York, s'estime chanceux d'être celui qui a la chance d'offrir un concert en premier avec ce piano. Il compare cet instrument de musique à une voiture Ferrari.

C’est un piano extraordinaire , lance-t-il. Les pianos Petrof sont un peu rares, surtout ici en Amérique du Nord. Leurs cornes ne sont pas au même angle que les pianos dont on a l’habitude, ça donne un son très particulier.

Le responsable des initiatives musicales de la cathédrale St. John, Greg Solti, indique que le piano vaudrait environ 200 000 $.

Avant le spectacle de samedi soir, Max Midroit a tenu une répétition pour s'acclimater à ce nouveau piano.

Il faut se faire au piano. C'est comme quand vous conduisez une nouvelle voiture , mentionne-t-il.

Parmi les pièces jouées se trouvent celles du compositeur autrichien Franz Schubert, du français Claude Debussy et du compositeur saskatchewanais, Robert Fleming.

Il se dit heureux de pouvoir jouer en Saskatchewan et de briser la routine, lui qui joue habituellement sur les mêmes scènes à New York.

Ça me fait très très plaisir d’être ici, de partager cette musique et cette vie avec des personnes qui habitent loin de l'endroit où je viens. Ça m’a fait quelque chose l’autre jour de pouvoir parler en français et de voir que c’est quelque chose d’important pour de nombreuses personnes ici , raconte-t-il.

Mardi, des étudiants du programme de musique de l'Université de Regina ont reçu des enseignements de Max Midroit. Il a aussi offert un récital, le lendemain, dans le même établissement.

Avec les informations de Pier-Olivier Nadeau