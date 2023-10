Une Action de grâce pour tous : des oeuvres de charité ont du mal à répondre à la demande

Dans le Grand Vancouver, comme dans d’autres régions du pays, l’augmentation du coût de la vie et des aliments pousse de plus en plus de personnes à se tourner vers l’aide d’organismes qui peinent à répondre à la demande.

Au centre-ville de Vancouver, une dizaine de bénévoles de l'organisme Union Gospel Mission s’affairent à préparer la traditionnelle dinde et sa sauce aux canneberges pour souligner l'Action de grâce lundi.

L’objectif : offrir ce repas à environ 2200 personnes dans le besoin.

Avant 2022, Union Gospel Mission donnait des paniers de nourriture d'urgence à une ou deux familles par semaine. Maintenant, on en distribue plusieurs dizaines chaque semaine , dit Nicole Mucci, responsable des communications.

Chaque jour, l’organisme distribue en moyenne 800 repas.

Le nombre, mais aussi le profil des personnes qui cherchent de l'aide, change. Les espaces de refuge de l'organisme accueillent désormais de plus en plus d’étudiants internationaux.

Ces étudiants vont en cours la journée et viennent passer la nuit ici.

On ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais on peut au moins s’engager à aider , souligne Andrew Morton, bénévole à la préparation des repas depuis huit ans.

Selon Banques Alimentaires Canada, les visites aux banques alimentaires du pays ont augmenté en 2022. Une personne sur sept ayant recours aux banques alimentaires au Canada a un emploi.

Avec des informations de William Burr