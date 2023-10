Pour l’Action de grâce, un organisme offre des paniers de nourriture pour chats et chiens

Les temps sont difficiles pour des propriétaires d'animaux de compagnie dans le besoin de la région de Calgary. Parachutes for pets, une banque alimentaire dédiée aux animaux domestiques, a donc décidé de les aider en leur offrant des sacs de nourriture pour leur animal afin qu’ils n’aient pas à se priver pendant l'Action de grâce.

Ouvrir en mode plein écran Grâce à la générosité des Calgariens, Parachutes for pets peut offrir des paniers alimentaires alors que la demande augmente. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Selon Lindsey Allen, la directrice des communications et du marketing, le nombre de propriétaires dans le besoin ne cesse d'augmenter depuis l’ouverture de l’organisme en 2019. À cette époque, près de 470 paniers alimentaires avaient été distribués.

L’an dernier, nous avons donné 6000 paniers alimentaires et, cette année, nous estimons que nous allons donner 10 000 paniers d’ici la fin de l’année , dit-elle, ajoutant que 6000 paniers ont été distribués jusqu’à présent.

Ouvrir en mode plein écran Parachutes for pets a été fondé à la mémoire de la chienne Lily. Une salle à son nom accueillera des enfants du programme Lily's Legacy, qui vise à aider les enfants à apprendre à s'occuper de leur animal domestique. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Parachutes for pets n’est pas juste une banque alimentaire pour animaux domestiques. Les employés et bénévoles veulent que le lieu devienne un endroit où les propriétaires dans le besoin puissent trouver tous les services et produits nécessaires au bien-être de leur animal, tels qu’un service de toilettage, des vétérinaires ou des vêtements de seconde main.

Il y a aussi des services destinés aux propriétaires eux-mêmes, notamment ceux d’une travailleuse sociale pour les aider à trouver les ressources d'aide à leurs dispositions. Nous voulons éviter qu’ils aient à se séparer de leur animal , dit Mme Allen, précisant que leur chien ou chat est souvent la seule famille qui leur reste.

Aider les propriétaires les plus vulnérables

L'organisme ouvrira bientôt une grande salle qui servira de refuge de jour pour les animaux et les propriétaires qui vivent dans la rue durant l'hiver, et ce, grâce à Rick Stimpston, cofondateur de l'entreprise de rénovation UCGC, un des bénévoles qui a rénové gratuitement les locaux.

Nous avons aussi rénové une salle avec la nation Siksika qui servira à la guérison. C’est un beau bâtiment pour ce que Parachutes for pets veut faire, à savoir aider les personnes vulnérables à renforcer leur relation avec leurs animaux de compagnie.

Ouvrir en mode plein écran Une fois aménagé, le refuge de jour accueillera des personnes itinérantes et leur animal de compagnie durant les journées glaciales ou très chaudes. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Rick Stimpston et ses partenaires, Chad Lacey et Andrew Persaud, n’ont pas hésité à donner de leur temps pour transformer l’entrepôt, situé à proximité de transport en commun.

C'est important de faire du bénévolat pour soutenir ceux qui ne sont pas aussi fortunés que nous, ça réchauffe le cœur d'aider les personnes dans le besoin , confie-t-il.