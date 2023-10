Ils essaient de stopper les surdoses dans la ville la plus touchée en Ontario

Kyle Arnold possède l'expérience nécessaire pour venir en aide aux personnes qui luttent contre la toxicomanie, un combat qu'il connaît personnellement.

Il est coordonnateur de programme chez PACE à Thunder Bay, en Ontario, qui offre un espace sûr et du réconfort à ceux qui sont sans-abri, qui sont pris dans l'engrenage des drogues ou qui cherchent simplement un endroit pour se reposer.

Ancien consommateur de drogues, M. Arnold est à jeun depuis près de cinq ans. Le gars qui pèse 130 livres, accro, à qui personne ne prédit qu'il a une chance de s’en sortir, c'était moi. Je n'avais aucune chance, j'étais fini, à l’article de la mort.

Mais il ajoute avec conviction : Je suis à jeun. C'est pourquoi, de tout mon cœur, je sais que n'importe qui dans ces rues peut faire de même. Parce qu'il n'y a rien de spécial en moi qui soit différent d’eux. Rien.

Sa collègue Vanessa Tookenay, elle aussi à jeun après des années de toxicomanie, partage ce sentiment : Il est important de partager cette partie de nous-mêmes. Je suis comme tout le monde [chez PACE]. La seule différence, c'est que je ne prends pas de drogues.

Ouvrir en mode plein écran Vanessa Tookenay travaille elle aussi chez PACE. Photo : Radio-Canada / Jennifer Chevalier/CBC

Le Canada fait face à une épidémie de décès liés aux surdoses. Cette situation s’aggrave entre autres en raison de drogues de rue de plus en plus imprévisibles. Thunder Bay a affiché le plus haut taux de décès liés aux opioïdes par habitant en Ontario l'année dernière. Et bien qu'elle soit une des villes les plus touchées, elle n'est qu'un exemple parmi d'autres des conséquences dévastatrices des dépendances.

Les décès dus aux surdoses ont connu une augmentation notable pendant la pandémie de COVID-19 à l'échelle nationale. En Ontario, les chiffres ont presque doublé, passant de moins de 1600 en 2018 à près de 3000 en 2021. Depuis 2016, plus de 38 000 personnes ont perdu la vie au Canada en raison de surdoses liées aux opioïdes, selon l'Agence de la santé publique du Canada.

M. Arnold et Mme Tookenay soulignent que le fait d’avoir eu accès à des traitements leur a permis de se rétablir. Ils ajoutent que de telles ressources sont insuffisantes à Thunder Bay, où seulement 25 lits dans des cliniques de désintoxication sont disponibles.

Les ambulanciers Jameson Shortreed et Kescia Yeomans ont constaté une augmentation alarmante du nombre d'appels liés aux opioïdes au cours des cinq dernières années, passant d'environ 20 par mois à près de 100 certains mois. Mme Yeomans exprime sa déception : C'est décevant et frustrant, parce qu'on peut voir quelle serait la solution, mais rien n’est fait.

Ouvrir en mode plein écran Jameson Shortreed et Kescia Yeomans affirment répondre à plus d'appels liés à des surdoses. Photo : Radio-Canada / Jennifer Chevalier/CBC

Carolyn Karle, résidente de Thunder Bay, a perdu sa fille en raison d’une surdose. Profondément touchée, elle a créé une organisation pour collecter des fonds afin d'aider les personnes dépendantes de drogues et leurs familles. Elle souligne l'urgence de la situation : Je pense parfois que j'ai plaidé auprès de tous les ordres de gouvernement [...] mais vraiment, est-ce que les mamans qui ont perdu leurs enfants devraient être celles qui pilotent ces changements?

Publicité

Selon Mme Karle, les gouvernements devraient ouvrir davantage de centres de traitement et financer des services de soutien tout au long des étapes du rétablissement.

Les entretiens avec les responsables et avec les travailleurs de première ligne à Thunder Bay révèlent un manque criant de ressources comme obstacle majeur pour faire face aux problèmes de drogue et de criminalité. La conseillère municipale Kristen Oliver déplore la situation : C'est une crise de soins de santé, c'est une crise sociale, mais elle repose sur le dos du contribuable municipal.

Nous continuons à parler de Thunder Bay comme si c'était le seul endroit où cela se produit. C’est une injustice envers le reste de la province et de ce pays. C'est un problème provincial, c'est un problème national.

Le chef de la police de Thunder Bay, Darcy Fleury, affirme qu’une approche exclusivement répressive de la crise ne fonctionnera pas. Il souligne l'importance de l'engagement communautaire et de l'implication de la communauté dans la recherche de solutions.

De son côté, le maire Ken Boshcoff préconise une approche combinée où un approvisionnement plus sûr ainsi que des traitements seront offerts. Cependant, il souligne que Thunder Bay, en tant que principal centre du Nord de l'Ontario, est débordée par l'afflux de personnes qui cherchent à utiliser les services de la Ville. Il appelle à un soutien accru des gouvernements fédéral et provincial pour faire face à cette crise.

Avec les informations de Christian Paas-Lang, CBC News