Des élus municipaux et des citoyens aimeraient la mise en place d’un référendum pour déterminer, entre autres, de l’acceptabilité sociale du projet de mine de graphite La Loutre, en Outaouais, de la compagnie Lomiko Metals.

Cette idée a fait son chemin lors d’une rencontre, samedi matin, dans la municipalité de St-Émile-de-Suffolk, organisée par des intervenants opposés à ce projet minier et qui souhaitent la tenue d’un tel référendum.

Notre région, ce n’est pas une région minière

L’événement, organisé en partie par la conseillère municipale Louise Boudreault de St-Émile-de-Suffolk, était pour donner une voix à des opposants aux projets qui n’avaient pas de voix , a expliqué cette dernière.

J’ai pensé inviter des gens pour dire vraiment qu’est-ce qui se passe [dans le projet minier], comment ça va se passer , a lancé Louise Boudreault.

Notre région, ce n’est pas une région minière, c’est une région touristique. Nos jeunes viennent ici pour faire du kayak, pour découvrir nos lacs , a souligné la conseillère de St-Émile-de-Suffolk, qui craint qu'il y ait de potentielles conséquences sur les lacs de la région qui pourraient découler de l’exploitation minière.

Il faut avoir un référendum franc. Il faut contacter tous nos membres. L’été, on a autant de villégiateurs que de résidents ici. Ces villégiateurs-là ont un droit de parole. [...] C’est vraiment un référendum pour l’acceptabilité sociale. C’est vraiment ça qu’il faut, au début, avant même que la mine ne s’installe [à St-Émile-de-Suffolk]

Les personnes présentes à la rencontre de samedi matin provenaient soit de St-Émile-de-Suffolk, en majorité, ou bien de Lac-des-Plages, la municipalité avoisinante où il y a également un mouvement d’opposition face au projet minier La Loutre.

Le conseiller municipal de Lac-des-Plages Paul Bourgeois a déclaré qu’il serait favorable à un référendum concernant l’exploitation minière sur son territoire. On veut montrer au gouvernement, aux autorités, qu’il n’y a aucune acceptabilité sociale à Lac-des-Plages, peut-être même à St-Émile-de-Suffolk et dans d’autres municipalités avoisinantes , a-t-il lancé.

On a déjà plus de 1000 signatures à Lac-des-Plages de résidents qui sont opposés au projet minier. S’il faut aller en référendum, je crois que c’est une bonne idée.

Pourquoi faire des démarches et demander aux minières de faire des investissements majeurs s’ils sont refusés en fin de compte? Le bon sens dirait de faire l’acceptabilité sociale immédiatement avant de faire le projet, a avancé le conseiller municipal.

Au moment de publier ces lignes, la compagnie Lomiko Metals, contactée samedi par Radio-Canada, n’avait pas encore réagi à l’idée d’un référendum, évoquée par les citoyens et élus lors de cette rencontre.

Sur son site Internet, Lomiko Metals explique que la durée de vie de la mine pourrait aller au-delà des 15 années initiales présentées dans l'évaluation économique préliminaire. Il est également écrit que l’objectif de l’entreprise est de faire de La Loutre la pierre angulaire de sa croissance future au Québec.

Quant à l’idée d’un potentiel référendum pour mesurer l’acceptabilité sociale, le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, Maïté Blanchette Vézina, indique qu’ en modifiant la Loi sur les mines à l’aide du projet de loi, on souhaite réussir à permettre des projets qui ont davantage de soutien de la population et qui rendent fiers les Québécois de la façon dont on fait profit de nos minéraux au Québec.

Dans son rapport synthèse des consultations publiques du printemps dernier publié ce vendredi, la ministre a dit entendre les craintes de la population, vouloir modifier la loi et améliorer le développement harmonieux de l'activité minière.

Des opposants rencontrés samedi souhaiteraient inscrire le référendum aux modifications à la Loi sur les mines.

Avec les informations de Nelly Albérola